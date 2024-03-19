Останні новини Харкова та Харківської області за 20 березня 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.
В ніч на 21 березня можуть не працювати лінії "101" та "112"
Лінії можуть не працювати через регламентні роботи "Укртелекому" з 01:00 до 06:00 21 березня, повідомили в облуправлінні ДСНС.
У ДСНС дали резервні номери телефонів для виклику рятувальників: +380730270112, +380501139001, +380501139002.
"Ошукав 22 людей з 3 областей": як минуло засідання у справі харківця, який міг витратити в онлайн-казино донати на ЗСУ
У Жовтневому суді Харкова 20 березня продовжили слухати справу 39-річного харків'янина, якого підозрюють у тому, що він витратив донати на ЗСУ в онлайн-казино.
За матеріалами справи, харків'янин ошукав 22 жителів України, зокрема, з Харкова, Малої Данилівки, Золочева, Миргорода та Львова, повідомив кореспондент Суспільне Харків з зали суду.
У Харкові пролунав вибух
У Харкові близько 22:50 пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільне.
Харкову потрібно достатньо систем ППО — Зеленський
У вечірній промові президент України Володимир Зеленський згадав російський удар по місту 20 березня.
"Уже понад два роки Харків та область зазнають страшних російських ударів. Сьогодні — черговий удар Росії по Харкову, ні на що не здатний вплинути, окрім того, що Україна ще більш принципово та влучно відповідатиме. Від російської ракети в Харкові сьогодні пʼять людей загинули. Мої співчуття всім рідним та близьким. Кожному пораненому надається необхідна допомога. Але цього замало — усі це мають усвідомлювати. Харкову потрібно достатньо систем ППО", — сказав президент.
П'ятеро людей зникли безвісти внаслідок удару РФ по Холодногірському району Харкова
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Їхні особи встановлені, але самі вони не перебувають ані серед поранених, ані серед загиблих", — написав Терехов.
Справа щодо розголошення інформації про операцію ГУР "Синиця": судять командира розформованого батальйону "Дике поле"
Два місяці у СІЗО проведе командир нині розформованого батальйону "Дике поле". 19 березня Київський райсуд Харкова продовжив йому запобіжний захід. Йдеться про підозру в поширенні інформації про переміщення військової техніки. У справі — двоє підозрюваних. Це Андрій Малахов та журналіст Андрій Карпович.
У чому їх підозрюють та як проходить суд — репортаж Суспільне Харків.
Кількість поранених збільшилась
Дев'ятеро людей поранені внаслідок удару РФ по Харкову вдень 20 березня, повідомили дані на 21:30 в облуправлінні ДСНС.
У Валках та Кегичівці відкрили перші на Харківщині Центри життєстійкості
У Центрах життєстійкості жителі Валківської та Кегичівської тергромад можуть отримати комплексні послуги з соціальної підтримки, повідомили в ОВА.
"Зокрема, висококваліфіковані працівники установ здійснюватимуть соціальний супровід сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, соціальну профілактику, консультування, представництво інтересів, інформування тощо", — йдеться у повідомленні.
Станом на 21:00 рятувальники продовжують гасити пожежу у промисловій зоні
Відкритого вогню у виробничій чотириповерховій будівлі вже немає. Рятувальники продовжують проливати водою приміщення, де все ще зберігається висока температура, розповів Суспільному речник ДСНС регіону Євген Василенко.
Також триває розбір завалів та пошук людей. У приміщеннях серед іншого була розташована типографія, де зберігалася велика кількість паперу, картону та фарби. Через це одразу після ракетного удару вогонь швидко поширився на усі чотири поверхи будівлі.
Під час гасіння пожежі вдалося врятувати одного з працівників підприємства, розказав Василенко. Коли рятувальники прибули на місце пожежі, побачили чоловіка, який висів на кондиціонері біля вікна третього поверху. Висота складала близько 18 метрів над землею. Щоб дістатися до нього, рятувальники спершу розгорнули висувну трьохколінну пожежну драбину, а останній проліт подолали за допомогою штурмової драбини.
Попередньо, загиблі під час удару по Харкову — двоє жінок та троє чоловіків
Криміналісти порівнюватимуть зразки ДНК п'ятьох загиблих під час удару РФ у Харкові 20 березня та їхніх ймовірних родичів, повідомив начальник Слідчого управління поліції Сергій Болвінов.
"Загалом в будівлі на момент обстрілу було 65 людей. Продовжуємо збирати інформацію. Швидкість ракети в момент влучання могла бути понад 1000 кілометрів на годину", — написав Болвінов.
За добу армія РФ не вела штурмових дій на Куп'янському напрямку — Генштаб
Російська авіація завдала ударів по Олександрівці, Козачій Лопані та Ветеринарному, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу.
Під обстріли артилерії та мінометів потрапили Гатище, Вовчанськ, Бударки, Амбарне на Слобожанському напрямку та понад 10 населених пунктів на Куп'янському напрямку, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове.
У поліції уточнили тип ракети, якою завдали удару по Харкову
Протикорабельну ракету Х-35 застосувала РФ під час удару по Харкову 20 березня, повідомив очільник поліції Харківщини Володимир Тимошко уточнені дані.
Комітет Верховної Ради підтримав перейменування 10 топонімів на Харківщині
Про рішення повідомив голова підкомітету з питань деколонізації Роман Лозинський.
Повний перелік населених пунктів, які планують перейменувати, читайте за посиланням.
У Попівки Наталинської громади зареєстрували випадок сказу кота
Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.
Діагноз підтвердили 16 березня. У Попівці та прилеглих територіях ввели карантин.
"Від початку року в Красноградському районі зафіксовано 10 випадків сказу, у тому числі два випадки сказу лисиць — на території Наталинської громади", — йдеться у повідомленні.
Для ідентифікації загиблих у Харкові внаслідок ракетного удару збирають ДНК родичів
Зібрані зразки перевірять у мобільній ДНК-лабораторії, повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
Пожежу, яка виникла внаслідок удару по Харкову, локалізували
Рятувальники локалізували пожежу, яка виникла внаслідок російського удару по Холодногірському району Харкова, повідомили у ДСНС.
Пожежу локалізували о 17:44 пожежу на площі 10 тисяч квадратних метрів.
Щонайменше п'ятеро людей загинули внаслідок удару РФ по Харкову
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Харкову зросла до п'ятьох людей, повідомили в облпрокуратурі.
Кількість загиблих внаслідок удару по Харкову збільшилась
Щонайменше четверо людей загинули внаслідок удару по Харкову ракетою Х-59 вдень 20 березня, повідомив міський голова Ігор Терехов.
Коментар про ракетний удар РФ по Харкову керівника облуправління поліції Тимошка
Багатоповерхівка, в яку влучили російські війська у Холодногірському районі Харкова, частково офісна, частково промислова, розказав Суспільному керівник поліції Харківщини Тимошко. За його словами, росіяни завдали удару, коли у приміщенні перебувала значна кількість людей: "Будь-якого військового значення цей удар немає, це можна кваліфікувати як акт тероризму".
Кількість поранених збільшилася до семи
Семеро людей поранені внаслідок ракетного удару по Харкову, повідомив дані на 16:22 речник обласної прокуратури Чубенко. За його даними, шістьох людей ушпиталили, один поранений від госпіталізації відмовився. На цей час відомо про двох загиблих.
У Харкові тривають пошуки поранених внаслідок ракетного удару РФ
Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
"Хто був у будівлі на момент атаки, з'ясовують слідчі та криміналісти. На місці працює мобільний штаб. Ми вилучили журнали обліку співробітників та з'ясовуємо, скільки людей могли перебувати всередині будівлі під час вибуху. Якщо ви втратили зв'язок зі своїми близькими та знайомими після цього обстрілу та припускаєте, що вони могли постраждати, — звертайтеся до слідчих поліції за телефоном +380934943162", — написав Болвінов.
Наслідки удару Х-59 по Харкову: відео
Наслідки влучання російської ракети у Холодногірському районі Харкова 20 березня дивіться у відео.
Як рятувальники гасять пожежу на підприємстві, що спалахнуло у Харкові після ракетного удару РФ: фоторепортаж
Внаслідок ракетного удару по підприємству у Холодногірському районі Харкова 20 березня зайнялася пожежа на площі понад 2 тис. кв. метрів, повідомила пресслужба ДСНС України.
Дивіться, як рятувальники понад три години долають вогонь, у фоторепортажі Суспільне Харків.
Вік поранених внаслідок ракетного удару по Харкову: дані Синєгубова
- 47-річний чоловік — у легкому стані;
- 65-, 37- та 46-річні чоловіки зазнали травм середньої тяжкості;
- 46-річний чоловік — у тяжкому стані.
Під завалами на підприємстві у Харкові, по якому влучили російські війська, можуть перебувати ще 10 людей
Двоє з трьох тіл загиблих лишаються під завалами — працівники ДСНС поки не можуть їх деблокувати, сказав у нацмарафоні керівник Харківської ОВА Синєгубов. За його даними, п'ятьох людей ушпиталили: двоє — у тяжкому стані, двоє — у середньому, ще одна людина зазнала легких поранень. Пожежу на цей час ще не загасили.
У ДСНС показали наслідки ракетного удару по Харкову та як триває гасіння вогню
За даними пресслужби, вогонь охопив територію підприємства на площі 2 тис. кв. метрів.
Росіяни завдали удар ракетою Х-59
За попередніми даними поліції, удар завдали ракетою Х-59. Пошкоджений п’ятиповерховий будинок та автомобіль, приміщення приватного підприємства. Постраждали 66, 48, 38 та 47-річні чоловіки. Їх доставили до лікарні.
Троє людей загинули у Харкові внаслідок удару РФ
Про це повідомив керівник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
"Близько першої години дня ворог обстріляв місто — пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех в Холодногірському районі. Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. Звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції. Серед поранених працівники підприємства, двоє з них у тяжкому стані. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі", — сказано у повідомленні.
Двох поранених ушпиталили, ще трьох оглядають лікарі: Терехов озвучив перші дані про поранених у Харкові після вибуху
П'ятеро людей поранені внаслідок удару РФ по Харкову, повідомив міський голова Ігор Терехов. За його даними, двох госпіталізували, решту — оглядають лікарі. Цифра постраждалих не остаточна, Терехов зазначив, що пошукова операція триває. Рятувальники продовжують гасити пожежу.
Терехов: є поранені після удару РФ по Харкову
"Внаслідок сьогоднішнього удару по Харкову є постраждалі. Їхня кількість і ступінь поранень уточнюється. На місці "прильоту" дуже велика пожежа. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери", — повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Попередження ОВА про небезпеку
Війська РФ можуть завдати повторних ударів, повідомив керівник ОВА Синєгубов. Він закликав до відбою тривоги перебувати в укриттях.
Вибух у Харкові: під завалами можуть бути люди
Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють всі профільні служби", — сказано у повідомленні.
У Харкові було чутно вибух
Про це о 12:58 повідомив міський голова Ігор Терехов.
Поблизу Харкова зафіксували російський безпілотник
Західніше Харкова — розвідувальний БпЛА, тип якого не визначено, повідомили у Повітряних силах.
Погода на 21 березня: дані регіонального гідрометцентру
- Хмарно з проясненнями;
- Без істотних опадів;
- Вітер східний, 5-10 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 6-11° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла.
Пожежа на Греківській: врятували чоловіка
Під час пожежі на складі на вулиці Греківській врятували 77-річного чоловіка, повідомив журналістам речник ДСНС Харківщини Євген Василенко. За його даними, чоловік отримав опіки обличчя, голови та кінцівок.
У Харкові загорілися склади: 8 розрахунків гасять пожежу
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
Пожежа почалася 20 березня близько 11:04 на вулиці Греківській у Харкові.
"Всередині одноповерхового ангара горіли аерозольні балончики з фарбою. Існує загроза перекидання вогню на інші поруч розташовані нежитлові будівлі", — сказано у повідомленні.
У харківській лікарні допомагають чоловіку, якого ножем в шию вдарив брат
Про це повідомила пресслужба обласного управління поліції.
"Днями до поліції надійшло повідомлення про те, що 39-річний мешканець села Пащенівка Коломацької територіальної громади під час вживання алкоголю завдав удар ножем в шию рідному братові. Потерпілого доставили до харківської лікарні", — сказано у повідомленні.
Справу розслідують як умисне тяжке тілесне ушкодження, чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.
У Харкові в ДТП загинув пішохід
Подія сталася 20 березня близько 05:10 в районі перехрестя вулиць Полтавський Шлях та Дудинської, повідомили у пресслужбі поліції Харківщини.
"Автомобіль Chevrolet під керуванням 33-річного водія скоїв наїзд на 40-річного пішохода. Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження не сумісні з життям", — сказано у повідомленні.
Справу розслідують як порушення правил безпеки дорожнього руху.
Фото наслідків ударів по Козачій Лопані
Світлини оприлюднив керівник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
"Поранення отримав 57-річний чоловік, у нього множинні уламкові поранення лівої гомілки, зараз він в лікарні. На місці влучань працюють фахівці, вже вилучили залишки КАБа", — сказано у повідомленні.
Росіяни активізувалися на Лимано-Куп'янському напрямку
Про це в етері "Суспільне. Студія" 20 березня розказав помічник начальника прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов.
"Початок останнього місяця був інтенсивний. Ворог активно здійснював свої атаки як на Лиманському, так і на Куп'янському напрямку, але потім сили в нього скінчилися. протягом останнього тижня активних дій, особливо на Куп'янському напрямку ворог не вів, інколи там не було атак, іноді — дві-три. Буквально вчора ворог знову активізувався, досить суттєво — здійснив 24 атаки: 10 — на Куп'янському напрямку поблизу Синьківки, інші — на Лиманському", — говорить Шевцов.
Енергетична ситуація на Харківщині: дані Міненергетики
"Відновлено електропостачання майже 300 споживачам. Енергетики здійснюють огляд мереж у чотирьох населених пунктах, які були обстріляні вночі. Всього через бойові дії залишаються знеструмленими 15,3 тисячі точок обліку у 62 населених пунктах", — сказано у повідомленні.
Держзрада 31-річного харків'янина: що кажуть в СБУ
За даними речника СБУ Харківщини Владислава Абдули, підозрюваний у держзраді у перші дні повномасштабного вторгнення розвідував місця базування та переміщення українських військ, які вели бої за обласний центр.
Найбільше його цікавили локації вогневих позицій комплексів протиповітряної оборони ЗСУ. Така інформація була особливо цінною для окупантів. Це дозволяло російським бомбардувальникам завдавати удари по місту в обхід ППО.
Чоловіку загрожує 15 років тюрми з конфіскацією майна.
Жителя Харкова підозрюють у передачі росіянам даних про Сили оборони
За даними прокуратури, чоловік робив це систематично.
"Всі дані він передавав своїй хрещеній, яка є однією з командирів російського диверсійно-розвідувального загону так званої "Луганської народної республіки" та використовує позивний "Багіра", — сказано у повідомленні.
Підозрюваний через месенджер надсилав родичці скриншоти з мап та робив на них відмітки з місцями базування ЗСУ, техніки та сил ППО у Харкові.
"Напередодні звільнення регіону фігурант "заліг на дно": призупинив контакти з хрещеною та майже не виходив з власного будинку на околицях обласного центру. Правоохоронці викрили чоловіка. Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", — сказано у повідомленні.
31-річного чоловіка підозрюють у державній зраді.
ДТП на Харківщині за добу: дані поліції
Минулої доби на території Харківщини сталося 12 дорожньо-транспортних пригод, в яких 8 громадян отримали травми, повідомили у пресслужбі поліції Харківщини.
"Працівники поліції викрили чотирьох водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння", — сказано у повідомленні.
Розмінування Харківщини: зведення ДСНС за добу
Протягом 19 березня піротехнічні розрахунки ДСНС провели обстеження понад 100 га території, з них 2,25 га за допомогою машин механізованого розмінування. Сапери знешкодили 87 одиниць мін, вибухівок та боєприпасів РФ у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області. До робіт залучалося 167 саперів та 77 одиниць техніки, повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
"Загалом станом на сьогодні на деокупованих територіях працює 8 одиниць спеціальних саперних машин різних типів. Ця техніка керується дистанційно, забезпечуючи максимальну безпеку для піротехніків", — сказано у повідомленні.
Евакуація на Харківщині
Дані на 20 березня повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
"За добу евакуйовано 19 дітей з родинами. На сьогодні евакуйовано із двох громад 133 дитини: Вільхуватської — 33; Великобурлуцької — 100", — сказано у повідомленні.
У Малій Данилівці пес провалився на озері
Його врятували бійці ДСНС, повідомили у пресслужбі управління.
"Прибувши на місце події, надзвичайники побачили собаку, який з останніх сил боровся за життя в ополонці. Вони приплили до ополонки на гумовому човні з іншого берега. Проте, щоб дістатися пса, їм довелось кілька метрів проламувати лід. Вилучивши тварину з холодної води, рятувальники доправили її до суходолу та передали господареві", — сказано у повідомленні.
У Ківшарівці під час пожежі постраждав чоловік
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
"О 09:40 до рятувальників 44-ї Державної пожежної-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу в селі Ківшарівка Куп’янського району. По прибуттю вогнеборців виявлено, що в приватному гаражі горять речі на площі 20 кв. м. Внаслідок пожежі постраждав 38-річний чоловік. Причина виникнення загоряння встановлюється", — сказано у повідомленні.
Обстріл Козачої Лопані: стан пораненого стабільний
Про це повідомив керівник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
"Внаслідок бомбардувань поранення середньої тяжкості отримав місцевий мешканець 1967-го року народження. Наразі чоловік перебуває у лікарні, його стан стабільний", — сказано у повідомленні.
Обстріли Харківщини: зведення поліції
За даними керівника поліції Харківщини Володимира Тимошка:
- Росіяни вдарили по селу Мокра Рокитна ракетою Х-59, пошкоджено приватне підприємство;
- Козача Лопань. 19 березня близько 09:00 та о 03:45 військові РФ здійснили авіаудари по селищу трьома керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілів поранення 56-річний цивільний чоловік. З множинними уламковими пораненнями його доставили в лікарню. Через атаку РФ зазнали руйнувань та пошкоджень приватні домоволодіння, лінії електропередач, надвірні будівлі, автомобілі;
- Куп’янськ. 19 березня близько 17:35 касетними суббоєприпасами з РСЗВ "Ураган" військові РФ обстріляли місто. Внаслідок атаки пошкоджено будівлі, автомобілі поліції. Поранено поліцейського;
- Упродовж доби слідчі, криміналісти та вибухотехніки опрацювали та задокументували 15 фактів пошкодження споруд та житлових будинків внаслідок обстрілів. Відомості про злочини, пов’язані зі збройною агресією РФ, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Тимошко також зазначив, що протягом доби поліція допомогла евакуюватися з Куп’янська, селища Ківшарівки та села Рогозянка до більш безпечних районів вісьмом людям.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 20 березня
На Куп’янському напрямку військо РФ здійснило 10 безуспішних штурмів позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.
Погода на 20 березня у Харкові та області: дані гідрометцентру
- Хмарно з проясненнями;
- Вночі дощ. Вдень без істотних опадів;
- Вітер східний, 5-10 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 0-5° тепла, вдень 7-12° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 3-5° тепла, вдень 9-11° тепла.