"Ошукав 22 людей з 3 областей": як минуло засідання у справі харківця, який міг витратити в онлайн-казино донати на ЗСУ

У Жовтневому суді Харкова 20 березня продовжили слухати справу 39-річного харків'янина, якого підозрюють у тому, що він витратив донати на ЗСУ в онлайн-казино.

За матеріалами справи, харків'янин ошукав 22 жителів України, зокрема, з Харкова, Малої Данилівки, Золочева, Миргорода та Львова, повідомив кореспондент Суспільне Харків з зали суду.