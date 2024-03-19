Весняні канікули на Хмельниччині: коли учні області відпочиватимуть

Зазвичай весняні канікули у закладах загальної середньої освіти тривають упродовж останнього тижня березня. Проте кожна громада Хмельницької області самостійно встановлює, коли вони розпочнуться.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла заступниця директора Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації Світлана Леськова.

"У зв’язку з децентралізацією ми не можемо видати один наказ, коли у всіх школах Хмельницької області будуть весняні канікули. Раніше Міністерство освіти і науки України встановлювало фіксований період, коли вони розпочинаються і завершуються. Тоді всі школи йшли на відпочинок одночасно. Зараз кожна територіальна громада може автономно приймати рішення щодо графіка канікул і немає обов'язку згідно з законом повідомляти про це департамент", — пояснила Світлана Леськова.

За її словами, навчальний 2023-2024 рік у закладах загальної середньої освіти триватиме до кінця червня.

"Усе залежатиме від того, як школи виконуватимуть навчальний план. Якщо впораються до кінця травня, то упродовж червня учнів залучатимуть до різних освітньо-просвітницьких заходів. Якщо заклад освіти офіційно з певних причин на якийсь період не організував дистанційне чи очне навчання, є ймовірність, що може не встигнути виконати план до кінця травня, тому матиме змогу це зробити упродовж червня", — зазначила заступниця директора Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації.

Світлана Леськова розповіла, у закладах загальної середньої освіти є напрацьований механізм організації навчального процесу, щоб вчасно його завершити: "У зв'язку із тим, що всі заклади освіти працювали під час коронавірусу, тоді, коли почалося повномасштабне вторгнення, то у них є необхідні засоби для дистанційної роботи. Я думаю, що всі заклади освіти встигнуть завершити навчання згідно з планом".

За словами заступниці директора Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації, усього в регіоні є 531 заклад загальної середньої освіти, де навчається 136 922 учні.

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