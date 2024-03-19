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На Хмельниччині прощатимуться з воїном Сергієм Філюсом
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На Хмельниччині прощатимуться з воїном Сергієм Філюсом

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Воїн Сергій Філюс з Хмельниччини
Воїн Сергій Філюс. Валентина Мазур

Сьогодні, 21 березня, у селі Судилків, що на Хмельниччині, відбудеться прощання із захисником Сергієм Філюсом. Воїн загинув 18 березня під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла заступниця сільського голови Судилківської сільської ради Валентина Мазур.

За її словами, Сергій Філюс народився 1976 року у Шепетівці. Закінчив місцеву школу № 2. Разом з сім'єю проживав у селі Судилків. У цивільному житті працював монтажником кондиціонерів. До лав Збройних сил України чоловіка мобілізували 6 березня 2022 року. На фронті був водієм-заправником 1 відділення автомобільного взводу підвозу пального та мастильних матеріалів групи матеріального забезпечення однієї з військових частин. Сергій Філюс загинув поблизу одного з населених пунктів Краматорського району Донецької області. У нього залишились матір, дружина і троє дітей.

Валентина Мазур зазначила, за розпорядженням Судилківського сільського голови 21, 22, 23 березня 2024 року на території Судилківської сільської територіальної громади оголошено днями жалоби.

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