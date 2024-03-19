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"Люди не залишилися байдужими до долі диких тварин з реабілітаційного центру" — хмельницький волонтер
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"Люди не залишилися байдужими до долі диких тварин з реабілітаційного центру" — хмельницький волонтер

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Блогер та волонтер Андрій Федорченко звернувся з ініціативою зібрати кошти на потреби хмельницького реабілітаційного центру для диких тварин. За зібрані гроші не лише закуповують корма для тварин, але й планують відремонтувати вольєри.

Про це Андрій Федоренко розповів Суспільне Хмельницький.

"Той стан, в якому знаходилися звірі, був незадовільний. І це все залежало не від того, що зі звірами щось погано, або до звірів погано відносяться. Просто немає грошей для того, щоб підтримувати певні умови для тварин", — пояснює волонтер.

Минулого тижня на Суспільному були матеріали про те, що звірі ризикують залишитися голодними, бо власник реабілітаційного центру Сергій Пальохін потрапив до лікарні. Саме він, за словами доглядальниці центру Олени, займався заготівлею кормів і води.

"Хмельничани не залишились байдужими до долі тварин. Також люди, які знаходяться за кордоном, перераховували гроші. Хлопці їздили на ринок, закуповували корма. Ми зібрали велику кількість корму — на 2-3 місяці тварини абсолютно забезпечені", —говорить Андрій Федорченко.

Наразі закуповують будматеріали, необхідні для ремонту вольєрів.

"Проблема в тому, що у деяких звірів не облаштовані їхні умови. Потрібно перекрити дахи вовкам, борсукам. Тому ми привезли вже частину дерева, кровельного матеріалу, шифер та все інше", — зізнається волонтер.

За його словами, небайдужі можуть долучитися до прибирання і ремонту вольєрів у реабілітаційному центрі для диких тварин 31 березня опівдні.

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