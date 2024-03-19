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72 л молока за добу дає рекордсменка Гава: що робить корів щасливими, а надої високими – знає підприємець з Чернігівщини
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72 л молока за добу дає рекордсменка Гава: що робить корів щасливими, а надої високими – знає підприємець з Чернігівщини

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72 літри молока за добу – такий місцевий рекорд установила 5-річна корова Гава з підприємства "Понори", що в Прилуцькому районі на Чернігівщині. За словами директора Володимира Сиси, це сталося наприкінці лютого, та підтвердити такий результат він зможе лише наприкінці березня. Каже: у їхньому господарстві 430 голів, Гава – одна з двох корів, які подолали позначку у 70 літрів молока на добу. На думку директора, секрет їхнього успіху складається з трьох факторів. Яких саме – далі у матеріалі.

17,5 тонн — денний надій

Володимир Сиса обіцяє наприкінці березня під час щомісячного контрольного надою підтвердити рекорд Гави й зафіксувати усе на камеру. Нині ж показує, як молоко Гави та інших корів через молокопровід потрапляє до холодильних камер.

"По 2,5 тони молока в кожен холодильник наші корови дають. В нас на сьогодні бактеріальне забруднення менше 50 тисяч, а соматичні клітини порядка 270 тисяч", — розказує Володимир Сиса.
Директор підприємства "Понори" у Прилуцькому районі на Чернігівщині Володимир Сиса показує надої корів на підприємстві
Володимир Сиса показує надої корів на підприємстві. Суспільне Чернігів

Молоко має екстра ґатунок. Загалом денний надій тут становить 17,5 тонн.

"Із усього поголів’я – 430 корів у нас — 19 голів дають більше 60-и літрів, дві голови дають — більше 70-и. І 80 голів дає більше 50-и літрів", — хвалиться Володимир Сиса.

Генетика — від американських биків

Чоловік ділиться: секрет таких надоїв складається з трьох факторів. Першим називає генетику. Над цим у "Понорах" працюють протягом 12 років, зокрема, роблять штучне запліднення сім’ям американських биків.

Корови на підприємстві "Понори" у Прилуцькому районі на Чернігівщині, де рекордні надої
Корови на підприємстві. Суспільне Чернігів
"На цій фермі була порода «Сементал» і ми пішли шляхом так званої «голштинізації», тобто постійно запліднювали «Голштином». Це з 2012 року, з часом результат оце дав, що ми бачимо класичного «Голштина», який і дає таку продуктивність", — каже Володимир Сиса.

Персонал, який годує і доїть з точністю до хвилини

Другим фактором він називає ефективний менеджмент. Каже: на підприємстві працює кваліфікований персонал з 90 людей.

Валентина годує двомісячних телят за допомогою молочного таксі. На добу вони споживають до двох кілограмів комбікорму та 9 літрів молока.

"Нажимаємо, ось наприклад трійку – три літри. Ось я підхожу до теляти, натискаю на кнопочку і три літри воно налило", — показує свою роботу Валентина.
Телятниця Валентина показує. як годує теля на підприємстві "Понори" у Прилуцькому районі на Чернігівщині, де рекордні надої
Телятниця Валентина показує, як годує теля. Суспільне Чернігів

Тут впевнені, що годування чи доїння має відбуватися з точністю до хвилини, аби уберегти тварин від стресу. У цьому переконалися на початку повномасштабного вторгнення, коли через окупацію вимушені були збіднити раціон поголів’я.

Володимир Сиса говорить: втратили близько 20 тварин та лише за рік відновили молочну продуктивність.

"Надої напряму пов’язані з її (тварини — ред.) моральним, психологічним станом. Чим менше ми стресуємо корову, тим вищі надої у нас, однозначно. В нас є генетика — супер, а тепер її треба розкрити: дати весь набір кормів, створити комфортні умови і тоді корова щаслива", — пояснює Володимир Сиса.

Збалансований раціон із понад 20 інгредієнтів

У господарстві є власний кормовий цех, де для худоби формують збалансований раціон із понад 20 інгредієнтів. 70% його складових, зокрема, протеїнові корми, вирощують на орендованій одній тисячі гектарів землі.

Директор підприємства "Понори" у Прилуцькому районі на Чернігівщині Володимир Сиса показує корми на підприємстві
Володимир Сиса показує корми на підприємстві. ФОТО: Суспільне Чернігів

Якісний раціон Володимир Сиса називає третім фактором, який впливає на високі надої:

"Ми не годуємо залишками кормів, відходами кормовими. Ми — вирощуємо. Якщо кукурудза, то вона силосна і для силосу вирощена. Використовуємо декілька видів протеїнових кормів для того, щоб збалансувати раціон. Білкові корма ми купляємо".

Зараз підприємство працює над оформленням статусу племінного. Це дозволить ділитися набутим генофондом з іншими господарствами України.

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