72 літри молока за добу – такий місцевий рекорд установила 5-річна корова Гава з підприємства "Понори", що в Прилуцькому районі на Чернігівщині. За словами директора Володимира Сиси, це сталося наприкінці лютого, та підтвердити такий результат він зможе лише наприкінці березня. Каже: у їхньому господарстві 430 голів, Гава – одна з двох корів, які подолали позначку у 70 літрів молока на добу. На думку директора, секрет їхнього успіху складається з трьох факторів. Яких саме – далі у матеріалі.

17,5 тонн — денний надій

Володимир Сиса обіцяє наприкінці березня під час щомісячного контрольного надою підтвердити рекорд Гави й зафіксувати усе на камеру. Нині ж показує, як молоко Гави та інших корів через молокопровід потрапляє до холодильних камер.

"По 2,5 тони молока в кожен холодильник наші корови дають. В нас на сьогодні бактеріальне забруднення менше 50 тисяч, а соматичні клітини порядка 270 тисяч", — розказує Володимир Сиса.

Володимир Сиса показує надої корів на підприємстві. Суспільне Чернігів

Молоко має екстра ґатунок. Загалом денний надій тут становить 17,5 тонн.

"Із усього поголів’я – 430 корів у нас — 19 голів дають більше 60-и літрів, дві голови дають — більше 70-и. І 80 голів дає більше 50-и літрів", — хвалиться Володимир Сиса.

Генетика — від американських биків

Чоловік ділиться: секрет таких надоїв складається з трьох факторів. Першим називає генетику. Над цим у "Понорах" працюють протягом 12 років, зокрема, роблять штучне запліднення сім’ям американських биків.

Корови на підприємстві. Суспільне Чернігів

"На цій фермі була порода «Сементал» і ми пішли шляхом так званої «голштинізації», тобто постійно запліднювали «Голштином». Це з 2012 року, з часом результат оце дав, що ми бачимо класичного «Голштина», який і дає таку продуктивність", — каже Володимир Сиса.

Персонал, який годує і доїть з точністю до хвилини

Другим фактором він називає ефективний менеджмент. Каже: на підприємстві працює кваліфікований персонал з 90 людей.

Валентина годує двомісячних телят за допомогою молочного таксі. На добу вони споживають до двох кілограмів комбікорму та 9 літрів молока.

"Нажимаємо, ось наприклад трійку – три літри. Ось я підхожу до теляти, натискаю на кнопочку і три літри воно налило", — показує свою роботу Валентина.

Телятниця Валентина показує, як годує теля. Суспільне Чернігів

Тут впевнені, що годування чи доїння має відбуватися з точністю до хвилини, аби уберегти тварин від стресу. У цьому переконалися на початку повномасштабного вторгнення, коли через окупацію вимушені були збіднити раціон поголів’я.

Володимир Сиса говорить: втратили близько 20 тварин та лише за рік відновили молочну продуктивність.

"Надої напряму пов’язані з її (тварини — ред.) моральним, психологічним станом. Чим менше ми стресуємо корову, тим вищі надої у нас, однозначно. В нас є генетика — супер, а тепер її треба розкрити: дати весь набір кормів, створити комфортні умови і тоді корова щаслива", — пояснює Володимир Сиса.

Збалансований раціон із понад 20 інгредієнтів

У господарстві є власний кормовий цех, де для худоби формують збалансований раціон із понад 20 інгредієнтів. 70% його складових, зокрема, протеїнові корми, вирощують на орендованій одній тисячі гектарів землі.

Володимир Сиса показує корми на підприємстві. ФОТО: Суспільне Чернігів

Якісний раціон Володимир Сиса називає третім фактором, який впливає на високі надої:

"Ми не годуємо залишками кормів, відходами кормовими. Ми — вирощуємо. Якщо кукурудза, то вона силосна і для силосу вирощена. Використовуємо декілька видів протеїнових кормів для того, щоб збалансувати раціон. Білкові корма ми купляємо".

Зараз підприємство працює над оформленням статусу племінного. Це дозволить ділитися набутим генофондом з іншими господарствами України.

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