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У Румунії почали розширювати авіабазу НАТО, яка після завершення будівництва стане найбільшою у Європі
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У Румунії почали розширювати авіабазу НАТО, яка після завершення будівництва стане найбільшою у Європі

ЗМІ
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НАТО
Реактивний винищувач Міг-21 румунських ВПС на злітно-посадковій смузі під час спільних американсько-румунських навчань на авіабазі "Михаїла Коґельничану", Румунія, 8 березня 2017 року. Фото: AP/Vadim Ghirda

У Румунії стартувало розширення авіабази НАТО "Михаїла Коґельничану", загальною площею майже три тисячі гектарів. Після завершення будівництва вона зможе розмістити десять тисяч військових та їхні сім'ї. Після такої розбудови вона перевершить за розмірами авіабазу "Рамштайн" у Німеччині.

Про це повідомляє Euronews.

Зазначається, що вартість цього проєкту складає 2,5 мільярда євро. План будівництва включає злітно-посадкові смуги, озброєні платформи, ангари для військових літаків, а також школи, дитячі садки, магазини й лікарню для військовослужбовців та їхніх родин.

Першочергові роботи розпочали зі створення базової інфраструктури, як-от підʼїзних шляхів та електромережі. Потім розпочнуть будівництво нової злітно-посадкової смуги, яка буде паралельна тій, що вже існує. Їх зʼєднають. Розширення бази "Михаїла Коґельничану" має зміцнити східний фланг Альянсу.

Раніше президент Румунії Клаус Йоганніс оголосив, що вирішив балотуватися на посаду генсека НАТО. За його словами, що Румунія є "шанованим членом ЄС і НАТО і для країни настав час взяти на себе ще більшу відповідальність". На цю посаду також претендує чинний прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

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