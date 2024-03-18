У Глухові поховали військовослужбовця Івана Кочубея

У Глухові попрощались з 34-річним військовослужбовцем Іваном Кочубеєм, який 12 березня загинув на Авдіївському напрямку.

До повномасштабного вторгнення Іван мав досвід служби у десантно-штурмовій бригаді, а тому 24 лютого 2024 року був одним з перших, хто прибув до Глухівського центру комплектування для того, аби стати на захист міста.

Поховання Івана Кочубея. Суспільне Суми

Після деокупації області брав активну участь у складі роти охорони у проведенні стабілізаційних заходів на території Глухівської та Шалигинської громади. Коли виникла нагальна потреба у доукомплектуванні бойових підрозділів, які вели кровопролитні бої з ворогом, не вагаючись перевівся до одного з бойових підрозділів Збройних Сил України, де, на жаль, і загинув, розповів Руслан Клімов, командир роти охорони.

Едуард Марінченко був шкільним вчителем загиблого. Чоловік розповідає, що Іван завдяки своїм людським якостям мав дуже багато друзів, які також прийшли провести воїна в останню путь.

Поховання Івана Кочубея. Суспільне Суми

Він зростав на наших очах, він ставав чоловіком на наших очах, ставав воїном. Після школи ми також часто зустрічались, часто спілкувались. Він залишився таким же щирим, з посмішкою, дуже таким відвертим хлопцем. Тому дуже боляче, коли доводиться з такими хлопцями прощатись. Знову ж таки, не кожному випадає така честь загинути так, щоб тебе стільки людей проводжали, розповів Едуард Марінченко, шкільний вчитель загиблого.

Поховання Івана Кочубея. Суспільне Суми

Дуже добра людина, завжди був чуйний, допомагав всім нам. У нього залишились дружина, син, батьки. Сину сім років, сказав Денис, знайомий загиблого.

Поховання Івана Кочубея. Суспільне Суми

Траурна панахида по загиблому відбулась у Трьох-Анастасіївскому храмі Глухова, поховали військовослужбовця на Веригинському кладовищі міста.

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