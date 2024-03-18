НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Розбирали FPV-дрон: троє чоловіків з Херсонщини загинули внаслідок детонації боєприпасу
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Розбирали FPV-дрон: троє чоловіків з Херсонщини загинули внаслідок детонації боєприпасу

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Мінування
Боєприпас та табличка з надписом "Небезпечно міни". Фото: Державна спеціальна служба транспорту/Facebook

На Херсонщині у Бериславському районі в селі Львове загинули троє чоловіків. Вони знайшли FPV-дрон та почали його розбирати.

Про це повідомив в Telegram керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними Прокудіна, місцеві жителі 45, 55 та 67 років знайшли на подвір'ї FPV-дрон, принесли його додому та почали розбирати.

"Боєприпас здетонував, чоловіки отримали тяжкі поранення та померли дорогою до лікарні", — йдеться у повідомленні.

Раніше у Генштабі повідомили, що протягом доби під артилерійським та мінометним обстрілом перебували понад 10 населених пунктів Херсонської області. Серед них Бургунка, Львове, Тягинка, Іванівка, Новотягинка та Токарівка.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
Київський метрополітен укладав багатомільйонні контракти з фірмами з оточення Брагінського
"Київський метрополітен" укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням екскерівника Брагінського — ЗМІ
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
турецький глава держави
Ердоган у телефонній розмові з Путіним заявив про готовність допомогти з переговорами щодо України
Фото ілюстративне
Втрати Харківщини у березні. Згадуємо загиблих захисників поіменно
саржин яр
Головні новини Харкова та області 18 березня: удар по пожежній частині Вовчанської громади, обстріл храму на Куп'янщині
Жителька Харкова на толоці на Лопанській набережній, 16 березня 2024 року.
Головні новини Харкова та області 17 березня: удар КАБами по Липецькому ліцею, поранена бригада швидкої під Вовчанськом
На початок