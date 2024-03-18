На Херсонщині у Бериславському районі в селі Львове загинули троє чоловіків. Вони знайшли FPV-дрон та почали його розбирати.

Про це повідомив в Telegram керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними Прокудіна, місцеві жителі 45, 55 та 67 років знайшли на подвір'ї FPV-дрон, принесли його додому та почали розбирати.

"Боєприпас здетонував, чоловіки отримали тяжкі поранення та померли дорогою до лікарні", — йдеться у повідомленні.

Раніше у Генштабі повідомили, що протягом доби під артилерійським та мінометним обстрілом перебували понад 10 населених пунктів Херсонської області. Серед них Бургунка, Львове, Тягинка, Іванівка, Новотягинка та Токарівка.

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