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ЗСУ відбили по 7 російських атак на Авдіївському та Бахмутському напрямках — Генштаб
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ЗСУ відбили по 7 російських атак на Авдіївському та Бахмутському напрямках — Генштаб

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Уламки російських ракет
Прокурор досліджує уламки російських ракет, які були зібрані для розслідування військових злочинів РФ у Харкові, 18 березня 2024 року. Фото: AP

Протягом доби 18 березня Сили оборони відбили по сім російських атак на Авдіївському та Бахмутському напрямках, на фронті відбулось 56 бойових зіткнень.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 60 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли населених пунктів з території РФ, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Армія РФ завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Велика Писарівка, Лукашівка, Пономаренки Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Клюси, Прогрес Чернігівської області; Кружок, Атинське, Катеринівка, Водолаги, Миропілля, Пономаренки Сумської області; Гур'їв Козачок, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку російське військо здійснило 3 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 4 атаки росіян в районі населеного пункту Терни Донецької області, де армія РФ намагалася прорвати оборону ЗСУ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області; Терни¸ Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 7 атак РФ в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. Росіяни завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Миколаївка, Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 7 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області. Російська армія завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Очеретине та Новобахмутівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Прогрес, Вовче, Желанне, Мирноград, Новогродівка, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де РФ, за підтримки авіації, 21 разів намагалася прорвати оборону ЗСУ. Росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Велика Новосілка. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Берестки, Костянтинівка, Антонівка, Катеринівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

На Оріхівському напрямку армія РФ 7 разів, за підтримки авіації, атакувала позиції українських захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Приморське Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби росіянами здійснено 3 атаки на позиції українських військ на лівому березі Дніпра. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Бургунка, Львове, Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Токарівка Херсонської області.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу ППО противника", — додали у Генштабі.

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