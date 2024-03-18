Смертельна ДТП на Хмельниччині: загинула дитина

Сьогодні, 18 березня, близько сьомої години ранку в селищі Віньківці, що на Хмельниччині, сталася дорожньо-транспортна пригода. Унаслідок аварії загинула 8-річна дівчинка.
Про це повідомили у поліції Хмельницької області.
"36-річний місцевий житель, керуючи автомобілем "ВАЗ 2107", скоїв наїзд на 8-річну дівчинку. Потерпілу госпіталізували до місцевої лікарні, де від отриманих травм вона померла", — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у поліції, слідчі затримали водія і за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує ув’язнення від трьох до восьми років. Наразі слідчі дії тривають.
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