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Росія здійснила понад 800 кібератак на українські держустанови та служби — Офіс генпрокурора
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Росія здійснила понад 800 кібератак на українські держустанови та служби — Офіс генпрокурора

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Хакер. Ілюстративне фото: Getty Images

Генпрокурор Андрій Костін заявив, що росіяни здійснили понад 800 кібератак на державні установи та служби України. За його словами, серед їхніх цілей були об'єкти енергетичної інфраструктури та телекомунікаційні системи з метою дестабілізації українського суспільства. При цьому Костін не уточнив, про який проміжок часу йдеться.

Про це Андрій Костін сказав під час зустрічі з колегами з Мін'юсту США Натаном Бруксом та Тімом Ранком, а також з радником з правових питань посольства США в Україні Джаредом Кімболом та аташе ФБР з правових питань Крісом Гейгером.

"Масштаби кібероперацій Росії проти України неухильно зростають. Зафіксовано понад 800 спроб кібератак на державні установи та сервіси. Серед них – об'єкти енергетичної інфраструктури, які постійно перебувають під прицілом", – розповів генпрокурор України.

Також Костін поінформував партнерів щодо регулярних спроб Росії інформаційно дестабілізувати українців шляхом атак телекомунікаційних систем з метою позбавлення їх доступу до мобільного звʼязку та інтернету.

Генпрокурор України зауважив, що ефективне та всебічне розслідування цих злочинів передбачає впровадження передових методів та практик, аби притягнути винних до відповідальності. Він додав, що досвід та підтримка американських колег у цих питаннях були б "дуже цінними".

Також сторони обговорили посилення співпраці у сфері захисту інтелектуальної власності та боротьби з організованою злочинністю в кіберпросторі.

"Ми рішуче налаштовані й надалі посилювати роботу у цих сферах та впроваджувати інноваційні методи розслідування, аби зробити кіберпростір безпечнішим та ефективно протидіяти будь-яким новим загрозам", – сказав Костін.

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