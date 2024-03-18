Дронами та з артилерії. Військові РФ декілька разів за день били по Нікопольщині

Протягом дня, 18 березня, російська армія декілька разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Тричі з важкої артилерії обстріляли Мирівську, Червоногригорівську та Марганецьку громади. Також три дрони-камікадзе скерували на Нікополь.

Пошкоджена АЗС. Там сталася пожежа, яку рятувальники загасили. Понівечений також інфраструктурний об’єкт.

Крім того, побиті 11 приватних будинків, дві господарські споруди та стільки ж авто, майже шість десятків сонячних панелей, лінії електропередач й газогін.

Загиблих та поранених внаслідок атак немає.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро