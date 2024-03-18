В Конотопському районі Сумської області рятувальники ліквідували наслідки російського удару, який призвів до виникнення пожежі в житловому секторі.

Про це повідомили в Управлінні ДСНС в Сумській області.

За інформацією рятувальників пізно ввечері 17 березня війська РФ завдавали удар по одному із населених пунктів Конотопського району.

Виникла пожежа в житловому секторі, де проживають мирні громадяни. Рятувальники ліквідували загоряння та запобігли подальшому поширенню вогню.

Вдень 18 березня армія РФ завдала ударів по цивільній інфраструктурі Конотопа та по населених пунктах Сумського району. У Конотопі пошкоджено об'єкти комунальної сфери. Про це повідомили у Сумській ОВА.

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