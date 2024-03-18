Російські військові завдали удару по Конотопу та Сумському району

Російські військові завдали ударів по цивільній інфраструктурі Конотопа та по населених пунктах Сумського району.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

На місці працюють всі необхідні служби. Попередньо, загиблих немає, наслідки атаки уточнюються

У Конотопі пошкоджено об'єкти комунальної сфери, зазначили в ОВА. Міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомив, що через пошкодження інфраструктури відсутнє тепло та гаряче водопостачання в одному з мікрорайонів міста, відповідні служби працюють над усуненням наслідків.

О 15:26 у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що зафіксували рух ракети у напрямку Конотопа.

Російські військові вже завдавали ударів по інфраструктурі Конотопа 17 березня та 15 березня.

У Сумській ОВА повідомили, що через російський удар по Конотопу пошкоджена тепломережа. До кінця дня 18 березня мережу мають відновити.

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