На Донеччині загинув військовослужбовець з Дзвиняцької громади, що на Івано-Франківщині, Василь Красій.
Про смерть земляка повідомили на Facebook-сторінці громади.
Василь Красій народився 5 грудня 1985 року. Жив у селі Луквиця.
Військовослужбовець загинув 16 березня 2024 року поблизу села Орлівка Очеретинської громади на Донеччині.
"У ці моменти скорботи висловлюємо найщиріші співчуття сім'ї та близьким героя! Нехай наші молитви й підтримка допоможуть їм пережити цю невимовну втрату", — йдеться у дописі.
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