В Ужгороді попрощалися із полеглим захисником Сергієм Нестеренком

В Ужгороді 18 березня попрощалися із полеглим на війні захисником 31-річним Сергієм Нестеренком.

Про це повідомили на сторінці Ужгородської міської ради у Facebook.

Прощалися із захисником на площі Народній. Віддати шану воїну прийшли рідні, близькі, представники влади, колеги, військові, містяни.

Фото: Ужгородська міська рада | Facebook

"Гранатометник піхотної роти загинув 5 березня 2024 року, за тиждень до свого дня народження, захищаючи Україну, кожного з нас від російських окупантів", — йдеться у повідомленні.

Фото: Ужгородська міська рада | Facebook

Поховали Сергія Нестеренка на Пагорбі Слави з військовими почестями. У загиблого захисника залишилися батьки, дружина, донька, брат.

Фото: Ужгородська міська рада | Facebook

Вічна та світла пам'ять Герою!

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