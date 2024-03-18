Після відео Суспільне Чернівці люди закрили збір на 900 тисяч гривень, щоб погасити борг отця УГКЦ Василя Гасинця за дрони. Зробили це через банку . Крім цього, у декілька разів зросли пожертви на банківські картки, тому отець зміг замовити ще 40 дронів для військових.

Про це отець Василь Гасинець повідомив Суспільному, а також у відеозверненні 18 березня.

"Декілька днів тому на каналі Суспільне Чернівці вийшло відео про нашу допомогу ЗСУ, зокрема купівлю дронів та мій борг. У суботу ввечері до мене зателефонував Борислав Береза й попросив дозволу створити банку. Сказав: "Ми допоможемо покрити ваш борг". Й зробили це через канал "Березовий сік", — каже Гасинець у відео.

За словами отця, окрім пожертв у банку Берези, зросла допомога й на рахунки.

"Якщо в нас за добу було тисячу-дві гривень пожертви, то зараз маємо десь до 40 тисяч гривень, відколи вийшов сюжет. Вдалося закрити збір [йдеться про 900 тисяч на банці — ред.] за два дні. Я планував його закрити до Великодня, а вдалося за два дні", — розповів Гасинець.

Також Гасинець каже, що люди приходять до храму, аби віддати пожертви особисто.

"У нас є родина військових. Він — командир батальйону. Після звільнення Київщини йому відірвало руку й пошкодило стопу. Вони з дружиною принесли 2 тисячі євро", — каже Гасинець.

Після погашення боргу отець планує не зупинятися на закупівлі дронів й збільшити допомогу до 200 штук на місяць.

Що відомо про допомогу від парафії Гасинця

З кінця 2022 року парафія купила та передала на фронт 650 FPV-дронів. Залежно від комплектації один дрон вартує від 14 до 21 тисячі гривень. Деякі дрони Гасинець купував вже у борг.

Суспільне розповідало у відео, як парафія церкви купує дрони для військових:

Перші дрони волонтери почали купувати орієнтовно сім років тому, але потреби у них були меншими. Переважно вони були потрібні для розвідки та коригування вогню. Від початку минулого року військові почали масово надсилати запити на дрони.

"Це збереження життя: чим більше дронів ми возимо для ЗСУ, тим менше привозимо наших полеглих. Дронами підривають мости, оборонні споруди та ворожі переправи, а також запобігають диверсіям та допомагають з розмінуванням", – каже Гасинець.

Зараз проблемою є не пошук дронів, а нестача грошей на їхню купівлю, каже Гасинець. На дрони дають власні гроші та заощадження священники різних парафій області, а іноді й анонімні благодійники.

Оскільки покрити потреби усіх військових не можуть, орієнтуються на батальйони, в яких служать знайомі та парафіяни.

Дрони на фронт возять парафіяни храму. Це переважно старші люди або ті, які вирішили волонтерити, бо через поранення чи травми не можуть повернутися до війська.

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