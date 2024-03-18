Нетверезу водійку автомобіля "Daewoo Lanos" викрили поліцейські ввечері 16 березня під час патрулювання Іванівської громади Чернігівського району. При цьому, окрім самої жінки, у салоні перебувала неповнолітня дитина.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своєму офіційному сайті.

Зокрема, увагу правоохоронців привернули невпевнені маневри легковика. Коли ж патрульні зупинили автівку для перевірки, жінка-водій при спілкуванні виявила явні ознаки алкогольного сп'яніння.

На місці події поліцейські провели тест стану жінки за допомогою приладу Drager. Апарат показав, що вміст алкоголю в крові жінки сягав 2,55 проміле – майже у 13 разів вище за гранично допустиму межу (0,2 проміле).

38-річну жінку відсторонили від керування автомобілем та склали відносно неї протокол за фактом керування транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Санкція статті передбачає штраф у сумі 17 000 гривень та позбавлення прав строком на один рік.

Загалом упродовж тижня поліція Чернігівського району задокументувала 30 фактів керування транспортом в стані сп'яніння.

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