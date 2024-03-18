На Херсонщині протягом тижня дощитиме — гідрометцентр

Впродовж тижня у Херсонській області збережеться нестійкий характер погоди — в цей період очікуються мінливі дощі.

Про це в Telegram повідомив Херсонський обласний центр з гідрометеорології.

Також в цей період ймовірні густі серпанки та тумани з видимістю 200-500 м. Вітер буде слабкий — південний або південно-західний. Температура повітря вночі до 6°тепла, вдень до 12°тепла, йдеться в повідомленні.

Наприкінці тижня температура повітря підвищиться до 15° тепла, повідомили співробітники обласного гідрометцентру.

Раніше в Херсонському обласному центрі з гідрометеорології повідомили, що вночі та вранці 19 березня на Херсонщині синоптики прогнозують туман та слабку ожеледь. Температура по Херсону та області вночі — до 3° тепла, вдень повітря прогріється до 11 градусів вище нуля.

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