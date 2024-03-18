У Коломиї поховають військового Івана Борейка, який загинув понад рік тому

У Коломиї на Івано-Франківщині поховають військового Івана Борейка, який загинув у боях на Донеччині у жовтні 2022 року.
Про смерть земляка повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський.
З його слів, тільки зараз громада зможе поховати бійця у рідному місті. Воїн Іван Борейко служив стрільцем 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.
"Вічна пам'ять та слава нашому захиснику. Від імені громади висловлюю співчуття рідним та близьким Івана!" — йдеться у дописі.
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