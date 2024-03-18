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Із лотків для яєць: учні вінницької школи облаштували власне укриття меблями з картону
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Із лотків для яєць: учні вінницької школи облаштували власне укриття меблями з картону

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У вінницькій школі №5 виготовили меблі з паперових лотків для яєць. Таку ідею втілили учні, батьки та вчителі закладу. Над нею працювали протягом місяця.

Про це Суспільному розповіла вчителька початкової школи Вікторія Лисюк.

Меблі виготовили у рамках всеукраїнського проєкту “Інженерний тиждень”, який проходив з 15 січня по 11 лютого. Із шести запропонованих тем для себе обрали — виготовлення меблів із картону для облаштування укриття.

Меблі з паперових лотків від яєць
Фото: Суспільне Вінниця

Нині в укритті закладу — стільці, столи, крісла, диван та ліжко з паперових лотків для яєць, розповіла вчителька початкової школи Вікторія Лисюк. З цих матеріалів також виготовили пазли для гри. А ще — декор на стінах.

"Ідею підказали діти. Чому б нам не зробити меблі? І дійсно у переліку завдань були проєкти меблів. Потім подумали, з яких матеріалів краще зробити. Картон він і є картон, хоча і перероблений", — розповіла вчителька початкової школи Вікторія Лисюк.

Меблі з паперових лотків від яєць
Фото: Суспільне Вінниця

З виготовлених меблів облаштували ігрову кімнату, аби тут себе діти почували затишно, як удома, розповіла Лисюк.

"Спочатку ми мали зробити звичайні стільчики-пуфики. Але побачили, що на цьому не зупинимося, тому що у нас велика кількість матеріалів. Дітки зацікавилися роботою, зрозуміли техніку виконання. Почали самостійно, але під наглядом дорослих, тому що це небезпечно працювати з клеючими матеріалами. Ми створювали основи, згодом зрозуміли, що ці основи можна поєднувати. Зробили спочатку крісло, потім ще одне, згодом диван. Потім виникла ідея зробити ціле ліжко", — розповіла Лесюк.

"На ньому не дуже зручно лежати, але якщо на гуся лягти, то стає легше", — розповів учень третього класу Дмитро Кацевич.

Меблі з паперових лотків від яєць
Фото: Суспільне Вінниця

Над реалізацією ідеї працювали протягом місяця. За словами Лесюк, такі меблі можуть витримувати вагу дорослої людини.

"Я спершу здивувалася, як побачила. Я спершу подумала, як ми з них будемо робити меблі", — учениця третього класу Злата Лендя.

Меблі з паперових лотків від яєць
Фото: Суспільне Вінниця

Також із лотків зробили будиночок для усамітнення, але через популярність серед дітей він порвався, пояснила вчителька початкової школи.

Така ігрова кімната допомагає учням молодших класів не так гостро реагувати на сигнал повітряної тривоги, пояснила Вікторія Лисюк. Відтак вони менше стресують, перебуваючи в укритті.

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