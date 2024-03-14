Для аукціону діти у Луцьку розмалювали пів сотні тубусів з-під гармат

Майже пів сотні тубусів з-під гармат для артилерійської зброї розмалювали учні Луцької художньої школи за час повномасштабної війни.

Їх продають на аукціонах, а виручені гроші передають на потреби ЗСУ, розповіла Суспільному керівниця художньої школи Віра Конська.

Нині учні почали працювати із партією тубусів, які передали військові 14-ої окремої механізованої бригади, усього 180 штук. Один тубус розмальовує дві дитини, на це йде по 15-20 годин, каже Віра Конська.

Керівниця Луцької художньої школи Віра Конська. Фото: Суспільне Луцьк

Зараз ми їх розмалюємо, а їх потім десь продадуть на аукціон. Щось куплять на ЗСУ, — каже школярка Владислава Громова. 10-річна дівчинка малює на тубусі листя, птахів та квіти. Її тато служить в ЗСУ. Владислава розповідає. що нещодавно їздила до батька в Дніпро, його відправили туди у госпіталь, на обстеження.

"Ми з мамою зібралися за дві години. Сіли на поїзд і поїхали. Були з татом тиждень. Я йому казала, що все буде добре, що війна скоро закінчиться. Це я більше говорила мамі. Татові розповідала, що ми зараз розмальовуємо тубуси", — говорить школярка.

У Владислави Громової тато служить в ЗСУ. Фото: Суспільне Луцьк

Навчальний заклад аукціони не проводить, а свої роботи віддають волонтерам та громадським організаціям, які реалізують розмальовані учнями Луцької художньої школи тубуси, каже Віра Конська.

"Розповідали, що один тубус продали, донатори з Києва за 10 тисяч доларів купили, було, що за 50 тисяч гривень купували", — каже керівниця художньої школи.

Один тубус розмальовує двоє учнів Луцької художньої школи. Фото: Суспільне Луцьк

Військовослужбовиця Наталія Тарковська служить в окремому полку ЗСУ та каже, що її новостворена частина має дуже багато потреб. Бійчиня привезла учням художньої школи 10 тубусів від американських гранат.

"Домовилися про співпрацю в такому форматі, що будуть нам допомагати з розмальовуванням, бо тубусів багато, таких речей з війни багато. Збори — вони є, їх багато та їх потрібно закривати", — каже Наталія Тарковська.

Військовослужбовиця Наталія Тарковська. Фото: Суспільне Луцьк

Зі слів Віри Конської, розмальовуючи тубуси, учні художньої школи роблять свій вклад у перемогу.

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