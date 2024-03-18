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Дощ зі снігом та мінусова температура. Якою буде погода на Дніпропетровщині найближчими днями
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Дощ зі снігом та мінусова температура. Якою буде погода на Дніпропетровщині найближчими днями

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Погода, Дощ, Дніпро
Дощ у Дніпрі. Фото: Суспільне Дніпро

Найближчими днями, з 19 по 23 березня, небезпечних та стихійних метеорологічних явищ на Дніпропетровщині не очікується.

Про це Суспільному розповів голова обласного метеоцентру Василь Гринчак.

19 березня слід очікувати хмарну погоду. Вночі невеликий, місцями помірний дощ зі снігом. Вдень невеликий дощ. Вночі та вранці місцями можливий туман.

Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с. Температура по області вночі коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла, вдень — від 7 до 12 тепла. У Дніпрі температура вночі буде від 3 до 5 градусів, вдень — від 8 до 10 тепла.

Погода на 20 та 21 березня

20 березня буде хмарна погода. Вночі місцями дощ з мокрим снігом, вдень — дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі змінюватиметься від 0 до 5 градусів тепла, вдень — від 6 до 11.

21 березня також хмарно. Вночі місцями дощ та мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла, вдень — від 6 до 11 тепла.

Погода на 22 та 23 березня

22 березня опади не очікують. Температура вночі коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вдень — від 6 до 11 тепла.

23 березня також без опадів. Температура вночі змінюватиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень — від 8 до 13 тепла.

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