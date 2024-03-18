На Запорізькому напрямку поліг військовослужбовець із села Надорожна Тлумацької громади Іван Антошків. Боєць служив у війську понад сім місяців.

Про загибель воїна у коментарі Суспільному розповів голова Тлумацької міської ради Ігор Петрук.

З його слів, Іван Антошків народився 8 серпня 1976 року, проживав у селі Надорожна.

На війну чоловіка мобілізували 2 серпня 2023 року. Він служив стрільцем першого піхотного відділення одного з військових формувань ЗСУ.

Іван Антошків загинув 17 березня 2024 року поблизу села Роботине Запорізької області. У 47-річного військовослужбовця вдома залишилися мати й брат.

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