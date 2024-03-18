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Досі у реанімації: який стан травмованих хлопців внаслідок російської атаки на Вінниччині
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Досі у реанімації: який стан травмованих хлопців внаслідок російської атаки на Вінниччині

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Досі у реанімації: який стан травмованих хлопців внаслідок російської атаки на Вінниччині
. Фото ілюстративне: Getty Images

Стан 26-річного Віталія Остапенка із Немирівської громади стабільно важкий. Множинні вибухові травми хлопець отримав внаслідок падіння російського шахеда 14 березня. Наразі він у реанімації. Про це Суспільному повідомила заступниця директора обласного департаменту охорони здоров’я та реабілітації Тетяна Бондаренко.

"26-річний хлопець залишається в обласній лікарні у важкому стані. Але, на щастя, стан його стабілізується. Йому було проведено з 15-го числа низку певних маніпуляцій і оперативні втручання з приводу переломів, і переливання крові, і інше необхідне. І стабілізаційна допомога, специфічна допомога, спеціалізована, яка була направлена на порятунок його життя", – розповіла Тетяна Бондаренко.

У центрі термічної травми залишаються і двоє підлітків із Тульчинської громади. Їхній стан середньоважкий, сказала Тетяна Бондаренко.

" Вони потребують ще тривалого спостереження і лікування в стаціонарних умовах. Були опіки в межах 58 відсотків. І глибина опіків другатретя ступінь. Але зазвичай в процесі після травми в процесі хірургічних втручань, зазвичай, ці діагнози завжди уточнюються. Вони змінюються або в сторону поглиблення опіків, або в сторону зменшення, їх стан середньо-важкий", – зазаначила Бондаренко.

Що відомо

  • У Немирівській громаді уламки шахеда зруйнували будинок, де мешкало подружжя Івана та Людмили Остапенків із 26-річним сином. Від двоповерхового будинку залишилися руїни, згоріли три автомобілі.
  • У Тульчинській громаді — опіки від падіння БпЛА "Герань" отримали двоє підлітків, 16 та 17 років. Їх ушпиталили до опікового відділення лікарні ім. Пирогова.
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