Стан 26-річного Віталія Остапенка із Немирівської громади стабільно важкий. Множинні вибухові травми хлопець отримав внаслідок падіння російського шахеда 14 березня. Наразі він у реанімації. Про це Суспільному повідомила заступниця директора обласного департаменту охорони здоров’я та реабілітації Тетяна Бондаренко.
"26-річний хлопець залишається в обласній лікарні у важкому стані. Але, на щастя, стан його стабілізується. Йому було проведено з 15-го числа низку певних маніпуляцій і оперативні втручання з приводу переломів, і переливання крові, і інше необхідне. І стабілізаційна допомога, специфічна допомога, спеціалізована, яка була направлена на порятунок його життя", – розповіла Тетяна Бондаренко.
У центрі термічної травми залишаються і двоє підлітків із Тульчинської громади. Їхній стан середньоважкий, сказала Тетяна Бондаренко.
" Вони потребують ще тривалого спостереження і лікування в стаціонарних умовах. Були опіки в межах 5–8 відсотків. І глибина опіків друга–третя ступінь. Але зазвичай в процесі після травми в процесі хірургічних втручань, зазвичай, ці діагнози завжди уточнюються. Вони змінюються або в сторону поглиблення опіків, або в сторону зменшення, їх стан середньо-важкий", – зазаначила Бондаренко.
Що відомо
- У Немирівській громаді уламки шахеда зруйнували будинок, де мешкало подружжя Івана та Людмили Остапенків із 26-річним сином. Від двоповерхового будинку залишилися руїни, згоріли три автомобілі.
- У Тульчинській громаді — опіки від падіння БпЛА "Герань" отримали двоє підлітків, 16 та 17 років. Їх ушпиталили до опікового відділення лікарні ім. Пирогова.