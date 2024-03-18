Через ракетний удар по Сумах 17 березня є пошкодження на місцевому кладовищі. Там пошкоджені могили та вирва посеред кладовища.

17 березня близько 15:50 у Сумах було чутно два вибухи. За повідомленням ОВА, російські військові завдали ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. Поранених людей немає.

Наразі на кладовищі зруйновані захоронення, зламані пам'ятники та розкидані навкруги штучні квіти. Поруч знаходиться вирва в землі. Бетонний паркан зруйнований.

Наслідки обстрілу Сум. 17 березня 2024 р. Фото: Суспільне Суми

Люди, що мешкають неподалік, розповіли, що чули звуки вибухів. "Попала ракета мимо, десь там в районі кладовища бахнуло. Я був у хаті, а коли вибухнуло – побіг на город, побачив сусіда, який збирав сміття. І розказав, що летіла ракета", — розповів місцевий мешканець Сергій Братушка.

Наслідки обстрілу Сум. 17 березня 2024 р. Фото: Суспільне Суми

Сергій Братушка мешкає неподалік кладовища. Його оселю не пошкодило: "Хата, якщо ще раз бахне, скоро сама завалиться. Двері у нас повідкривалися всі, у сараї, навіть ті, що заперті були — замок злетів".

Наслідки обстрілу Сум. 17 березня 2024 р. Фото: Суспільне Суми

В інших помешканнях пошкодження є, розповіла місцева жителька Ольга: "У нас тут дім, знесло чотири шиферини на даху і скло через один дім вибило".

У виробничій будівлі неподалік вибило кількадесят вікон, розповів тамтешній працівник. Вибите скло вдень 18 березня продовжують забивати плівкою.

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