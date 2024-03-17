Військові РФ завдали ракетного удару по інфраструктурі міста Суми

Близько 15:50 у Сумах було чутно два вибухи. За повідомленням ОВА, російські військові завдали ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури.
В ОВА зазначили, що поранених людей немає, наразі на місці працюють всі необхідні служби.
Також в адміністрації додали, що ситуація на кордоні знаходиться під контролем ЗСУ.
Близько 20:20 російські військові завдали два удари по інфраструктурі міста Конотоп.
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