Військові РФ завдали ракетного удару по інфраструктурі міста Суми

Близько 15:50 у Сумах було чутно два вибухи. За повідомленням ОВА, російські військові завдали ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури.

В ОВА зазначили, що поранених людей немає, наразі на місці працюють всі необхідні служби.

Також в адміністрації додали, що ситуація на кордоні знаходиться під контролем ЗСУ.

Близько 20:20 російські військові завдали два удари по інфраструктурі міста Конотоп.

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