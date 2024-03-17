Військові РФ завдали два удари по Конотопу на Сумщині

Ввечері 17 березня російські військові вдарили по інфраструктурі міста Конотоп на Сумщині.

Про це у своєму Facebook написав міський голова Артем Семеніхін.

Повітряна тривога у Сумській області оголошена з 18:17. О 20:11 у Повітряних силах повідомили, що керована авіаційна ракета, імовірно Х-59, рухається в напрямку Чернігівщини через Сумщину.

В Сумській обласній військові адміністрації зазначили, що російські військові завдали ракетного удару по Конотопу. Попередньо, поранених людей немає. На місці працюють необхідні служби, наслідки атаки уточнюються.

В ДСНС повідомили, що у результаті удару зайнялась пожежа у житловому секторі.

Вдень 17 березня військові РФ пошкодили інфраструктуру міста Суми, було два удари.

15 березня військові також завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури у Конотопі.

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