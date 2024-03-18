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У Києві можуть спростити порядок встановлення меморіальних дощок
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У Києві можуть спростити порядок встановлення меморіальних дощок

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Меморіальна дошка
. Фото: Ужгородська міська рада / Facebook

У столиці розробили новий порядок встановлення меморіальних дощок. Відповідний проєкт рішення вже зареєстрували в Київраді.

Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

У 2023 році кількість клопотань щодо встановлення пам'ятних знаків у столиці збільшилася в 6 разів порівняно з 2021 роком.

За словами посадовиці, чинна процедура досить складна і тривала щодо погоджень, отримання дозволів, розпоряджень. Наразі комісія збирається раз на 3-4 місяці, тож столична влада пропонує запровадити максимально спрощений порядок.

"По-перше, менший пакет документів треба зібрати. По-друге, делегуємо повноваження розглядати ці звернення райдержадміністраціям. Це скоротить строки розгляду та шлях від ініціативи встановити пам'ятну дошку до моменту реалізації", — голова підготовчої групи з розробки нового Порядку встановлення меморіальних дощок Вікторія Муха.

Також планують затвердити єдиний зразок меморіальної дошки, встановити чіткі вимоги до художнього оформлення та розміщення, утримання та їхнього обліку.

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