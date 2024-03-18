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Розширення можливостей навчання: комп’ютерний томограф у Житомирській політехніці
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Розширення можливостей навчання: комп’ютерний томограф у Житомирській політехніці

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У лабораторії медичних приладів і систем факультету інформаційно-комп’ютерних технологій Державного університету "Житомирська політехніка" встановлено комп’ютерний томограф. Прилад університет отримав в подарунок від випускників.

Деканка факультету інформаційно-комп'ютерних технологій Тетяна Нікітчук розповіла, що комп'ютерний томограф буде використовуватися не лише студентами спеціальності "Біомедична інженерія".

"Це обладнання буде використовуватися для вибіркових дисциплін всього факультету та університету в цілому, а також для проведення гуртка з цифрових технологій в медицині", — сказала Тетяна Нікітчук.

Освіта, навчання, комп’ютерний томограф, Житомирська політехніка
Тетяна Нікітчук, Житомир, 18 березня 2024 року. Фото: Анжеліка Нестерчук/Суспільне Житомир

Зі слів завідувача кафедри комп'ютерних технологій у медицині та телекомунікаціях Владислава Чухова, комп'ютерний томограф — подарунок від випускників спеціальності "Біомедична інженерія".

"В Україні дуже мало закладів вищої освіти, які мають у своїй лабораторії ефективний екземпляр комп'ютерного томографа. Це спільний клопіт для всіх, хто працює у цій галузі. Донедавна нам доводилося використовувати можливості наших партнерів — лікарняних установ, і організовувати екскурсії для студентів. Бачити цей апарат у роботі — одне, але коли він перебуває на технічному обслуговуванні — це зовсім інше. Тепер ми можемо зручніше планувати наші заняття, оскільки обслуговування апарату в лікарняних установах не завжди співпадає з графіком навчального процесу", — пояснив Владислав Чухов.

Освіта, навчання, комп’ютерний томограф, Житомирська політехніка
Владислав Чухов, Житомир, 18 березня 2024 року. Фото: Анжеліка Нестерчук/Суспільне Житомир

Студент четвертого курсу освітньої програми "Біомедична інженерія" Артур Шевчук розказав, що томограф дає можливість на практиці вивчати цей рентгенівський апарат.

"Для мене це дуже класна перспектива в майбутньому, оскільки більшість студентів, які закінчують навчання в університеті і переходять до серйозних медичних або ремонтних закладів, зіштовхуються з проблемою, що вони раніше не мали практичного досвіду з цією апаратурою. Завдяки томографу ми отримаємо можливість вивчати цей апарат на практиці. Я вважаю, що це буде важливою можливістю для вивчення не лише загальної системи, а й окремих блоків, які ми раніше теоретично розглядали. Це будуть "must have" знання для нас, студентів, а також для вже досвідчених працівників високопрофесійних медичних закладів. Це, на мою думку, дуже класна можливість", — сказав Артур Шевчук.

Освіта, навчання, комп’ютерний томограф, Житомирська політехніка
Артур Шевчук, Житомир, 18 березня 2024 року. Фото: Анжеліка Нестерчук/Суспільне Житомир

Освіта, навчання, комп’ютерний томограф, Житомирська політехніка
Студенти і викладач оглядають томограф. Житомир, 18 березня 2024 року. Фото: Анжеліка Нестерчук/Суспільне Житомир

Освіта, навчання, комп’ютерний томограф, Житомирська політехніка
Житомирська політехніка, Житомир, 18 березня 2024 року. Фото: Анжеліка Нестерчук/Суспільне Житомир

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