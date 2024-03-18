У Володимирці на Рівненщині молодь організувала благодійний мотопробіг, щоб зібрати гроші для майстрів на виготовлення дронів. За день організаторам акції вдалося зібрати майже 13 тисяч гривень.

Як розповів Суспільному один з організаторів мотопробігу 20-річний Анатолій Ліщинський, акція відбулася 17 березня. Її планували заздалегідь, про умови участі анонсували у соцмережах. Учасником пробігу міг стати будь-хто, хто має зареєстрований мотоцикл, посвідчення водія та шолом.

У колоні загалом їхало майже 70 мотоциклів у супроводі двох екіпажів поліції.

“Організацію розпочали за два тижні до мотопробігу. Оголосили про це в соцмережах. Бо ж людям треба підготуватися теж — привести в порядок мотоцикл, розраховувати час, розхід палива. Ми також погодили наш захід із Вараською РДА”.

Суспільне Рівне

Суспільне Рівне

Анатолій зазначив, що спочатку планували довший маршрут, але, зважаючи на дорожні умови та заходи безпеки, їхали з Володимирця через Довговолю, Любахи, Лозки, Рафалівку, Полиці, Городець, Антонівку та поверталися у Володимирець з іншої сторони.

“Погода теж нам не сприяла, тому спочатку ми навіть хотіли відміняти все. Але заїхали на площу для збору, погода трохи покращилася, настрій став бадьорішим, тож вирішили, що таки будемо їхати за запланованим маршрутом. Лише змістили час збору на годину. По маршруту до нас ще доєднувалися мотоциклісти. У Рафалівці на заправці нас було так багато, що не було де стати”.

Фото надане Анатолієм Ліщинським

Суспільне Рівне

Зі слів організатора мотопробігу, для збору грошей попередньо відкрили банку, а також збирали дорогою в населених пунктах:

“Старші люди приносили гроші прямо в руки, дехто переказував на рахунок. Ми заїжджали до центру сіл на кілька хвилин для зупинки, де, власне, і проводили збір. Люди дуже гарно реагували: виходили з дворів, дітки махали нам руками. Ще до поїздки, коли ми лише збиралися у центрі Володимирця, до мене підійшов знайомий військовий, який нині має поранення та лікується, казав, що вдячний за таку підтримку, подарував прапор із підписами побратимів. Ми його теж взяли з собою у дорогу”.

Суспільне Рівне

Анатолій резюмував, що попри складнощі, мотопробіг відбувся:

“95% мотоциклів — то водій і пасажир, такою колоною ми їхали. Загалом на сьогодні зібрали 12 900 грн. Всі гроші передамо у Вараш, майстрам, які займаються виготовленням дронів. Ближче до літа плануємо ще один заїзд організувати — побити рекорд у 230 мотоциклів, плануємо залучити 250. Що з того вийде — побачимо”.

Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook