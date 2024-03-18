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"Проїхав 750 кілометрів". На Буковині поблизу кордону затримали велосипедиста з Одеси
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"Проїхав 750 кілометрів". На Буковині поблизу кордону затримали велосипедиста з Одеси

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&quot;Проїхав 750 кілометрів&quot;. На Буковині поблизу кордону затримали велосипедиста з Одеси
. Фото: Костянтин Ліснік

У Чернівецькій області за 350 метрів від кордону затримали велосипедиста. Він проїхав понад 750 кілометрів, щоб дістатися кордону з Румунією.

Про це Суспільному повідомив прессекретар Чернівецького прикордонного загону Костянтин Ліснік.

Чоловіка помітив оператор БПЛА під час моніторингу кордону. Затриманий — житель Одеської області. За інформацією Лісніка, чоловік купив велосипед у Миколаєві.

За спробу незаконного перетину кордону на затриманого склали адмінпротокол. Санкція статті передбачає штраф від 3 400 гривень до 8 500 гривень або адміністративний арешт на строк до 15 діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

"Проїхав 750 кілометрів". На Буковині поблизу кордону затримали велосипедиста з Одеси
Фото: Костянтин Ліснік

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