У Чернівецькій області за 350 метрів від кордону затримали велосипедиста. Він проїхав понад 750 кілометрів, щоб дістатися кордону з Румунією.

Про це Суспільному повідомив прессекретар Чернівецького прикордонного загону Костянтин Ліснік.

Чоловіка помітив оператор БПЛА під час моніторингу кордону. Затриманий — житель Одеської області. За інформацією Лісніка, чоловік купив велосипед у Миколаєві.

За спробу незаконного перетину кордону на затриманого склали адмінпротокол. Санкція статті передбачає штраф від 3 400 гривень до 8 500 гривень або адміністративний арешт на строк до 15 діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

Фото: Костянтин Ліснік

Повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села команді Суспільне Чернівці — пишіть на пошту редакції новин: [email protected]

Читайте Суспільне Чернівці у Telegram: головні новини