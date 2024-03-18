У Сумах збирають речі для переселенців

У Сумах почали збирати речі для переселенців. Серед популярних запитів: ковдри, постільна білизна, дитячий, чоловічий та жіночий одяг і взуття.

Щонайменше 30 людей за півтори години принесли речі до пункту збору, розповів Суспільному керівник Сумського освітнього закладу Богдан Сюркало.

Сумчанка Ольга Кулегіна принесла до пункту збору постільну білизну, подушки, чоловічий та жіночий одяг і взуття. Жінка сказала, що хоче допомогти людям, які потрапили у скрутне становище. Про збір речей повідомила і своїх знайомих.

"У Вайбері прийшло сповіщення від знайомої, про те, що збирають речі для переселенців постраждалих сіл. Написали перелік, що потрібно речі по сезону для людей дорослого віку, постільна білизна, рушники. Віримо в перемогу, не здаємося, не панікуємо. Все буде добре", – вважає жінка.

Фото: Суспільне Суми

Приймають, сортують та маркують вживаний одяг і білизну близько 30 волонтерів. Перш ніж речі потраплять до пакунків, їх ретельно оглядають, щоб не було плям та дірок. За півтори години до пункту збору допомоги звернулося щонайменше три десятки людей, розповіла Лідія Жало.

"Працівники перебирають речі і сортують. Постільну білизну окремо, речі окремо. Так і підписуємо. Клеїмо на них папір з підписами – ковдри, постільна білизна. Деякі приносять вже посортовано, як ми писали в групах", – розповіла жінка.

Фото: Суспільне Суми

За словами керівника одного з освітніх закладів міста Богдана Сюркала, збирати вживані речі для переселенців почали 18 березня і одразу отримали достатню кількість необхідного. "Переселенцям Білопільської, Великописарівської громади. За півтори години отримали відгук від громади і будемо передавати ці речі, які нам приносять сюди, до волонтерів, які безпосередньо привозять речі і адресно доставляють", – сказав освітянин.

Зібрані речі волонтери доставлять переселенцям, які опинилися в складних життєвих обставинах, розповів Богдан Сюркало.

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