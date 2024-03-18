На Київщині відкрили оновлений молодіжний простір

У Переяславі на Київщині розпочав роботу оновлений молодіжний центр "Зустріч". Його відкрили після ремонтних робіт, які були заплановані до початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що розбудова молодіжного центру "Зустріч" тривала з 2021 року. Розпочалася вона з того, що команда активних студентів та викладачів Університету Григорія Сковороди в Переяславі виграла грант. Свій проєкт успішно реалізовували крок за кроком.

"Це простір для корисного дозвілля, активного спілкування та творчих зустрічей, реалізації проєктів для молоді і з молоддю", — йдеться у повідомленні.

У КОВА поінформували, що Центр оновили в межах проєкту #МолодьТуТ програми "Мріємо та діємо". Вона впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та виконується IREX.

Раніше в Ірпені відкрився перший безкоштовний молодіжний простір. Тут можна буде переглядати фільми, проводити вечори настільних ігор, лекторії, розмовні клуби, ділові зустрічі та тренінги. Це місце, де молодь може вільно втілювати свої креативні ідеї і творити, знайти команду однодумців, розвивати стартапи і проводити час з друзями.

У Славутичі відкрили оновлений молодіжний центр, який пристосований і для людей з інклюзією. Заклад планує залучати молодь у життя територіальної громади, зокрема і до процесу ухвалення рішень на місцевому рівні.

У Бородянці також відкрили новий молодіжний простір. Його створили в межах реалізації національної програми із залучення молоді для відновлення України "ВІДНОВА:UA". Ця ініціатива покликана об'єднати людей не лише для виконання будівельних робіт, а й проведення інформаційно-просвітницького й освітнього дозвілля.