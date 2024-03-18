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Вимагала хабара за оренду приміщення: столичній посадовиці оголосили підозру
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Вимагала хабара за оренду приміщення: столичній посадовиці оголосили підозру

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Вимагала хабара за оренду приміщення
Столичній посадовиці оголосили підозру у вимаганні хабара, 18 березня 2024 року. Фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Столичні прокурори відкрили кримінальне провадження щодо посадовиці комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва". Її підозрюють у вимаганні грошей з благодійної організації за оренду комунального приміщення.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, у лютому 2024 року до підозрюваної звернувся представник благодійної організації щодо офіційного надання в оренду комунального приміщення для здійснення благодійної діяльності, зокрема для зберігання гуманітарної допомоги.

Посадовиця повідомила, що на балансі комунального підприємства, є три приміщення, які можна взяти в оренду, а також показала їх фото, надала технічні характеристики та розмір. Згодом особисто виїжджала з потенційним орендарем на огляд цих приміщень. Та після того, як представник благодійної орнізації зголосився взяти приміщення в оренду, чиновниця сказала, що для прискорення процесу оформлення документів їй треба "віддячити".

"Підозрювана висунула вимогу представнику благодійної організації надати їй особисто 50 тис. грн. за прискорення процесу оформлення договору оренди, безперешкодне використання зазначеного приміщення та "безпроблемного" підписання договору оренди", — йдеться у повідомленні столичниї прокурорів.

Правоохоронці упіймали жінку "на гарячому", під час отримання хабара.

Вимагала хабара за оренду приміщення: посадовиці комунального підприємства Києва оголосили підозру
Вимагала хабара за оренду приміщення: посадовиці комунального підприємства Києва оголосили підозру. Фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Посадовиці висунули підозру в одержанні неправомірної вигоди, за вчинення службовою особою дій з використанням службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що журналісти "Слідство:Інфо" з'ясували, що ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров став власником квартири в елітній столичній новобудові, вартість якої може не відповідає його доходам. Сам ректор наполягає, що коштів на придбання нерухомості у нього було достатньо, та звинуватив журналістів у втручанні в особисте життя.

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