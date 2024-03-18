З Великописарівської громади на Сумщині шостий день евакуйовують населення. Наразі централізовано вивезли понад 200 людей, також частина мешканців виїхала своїм транспортом. У селі Попівка, з яким немає зв'язку, залишається близько 20 людей.

Про це розповіла голова громади Людмила Бірюкова в ефірі марафону "Єдині новини".

"Люди не дослухалися, коли було розпорядження про евакуацію із 5-кілометрової зони і на сьогодні ми не маємо доступу до цих людей і вони змушені вибиратися власним транспортом або пішки. Далі їх евакуйовує ДСНС, поліція, щоденно є евакуаційні маршрути", — зазначила очільниця громади.

За словами Людмили Бірюкової, з Попівкою наразі зв'язку немає, інформацію про село розповідають військові. Люди виходять звідти польовими дорогами. Там залишилося до 20 людей, до війни в селі жило близько 400 мешканців. Також евакуація ускладнена у селах Лугівка та Олександрівка, звідти евакуювати людей допомагають військові.

До повномасштабного вторгнення у Великописарівській громаді жило понад 10 тисяч людей.

В Сумській ОВА уточнили, що з Великописарівської громади з 13 березня вдалося вивезти 285 людей, з них 26 — діти.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram