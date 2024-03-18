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У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
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У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії

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У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
. Чарльз ІІІ під час оголошення королем 10 вересня 2022 року. Фото: Associated Press

У мережі 18 березня з'явилася низка чуток про те, що король Великої Британії Чарльз III помер у віці 75 років.

Здебільшого ті, хто поширив інформацію, посилалися на Букінгемський палац. Однак на сайті резиденції немає даних про смерть монарха. Жодних повідомлень на цю тему також не опублікували ні британська компанія суспільного телерадіомовлення BBC, ні інші локальні медіа.

Згодом стало відомо, що деякі російські ЗМІ зробили заяви стосовно смерті Чарльза III та продемонстрували документ, нібито оприлюднений Букінгемським палацом. Як з'ясувалося, скриншот був фейком.

У посольстві Великої Британії в Україні заявили, що інформація про смерть короля Чарльза ІІІ — це фейк.

Що цьому передувало

17 січня Букінгемський палац заявив, що Чарльз III планує провести "корекційну процедуру" з приводу збільшеної простати.

Через понад тиждень британського монарха госпіталізували для лікування. Наступного дня стало відомо, що він пройшов курс.

Незадовго до цього король відкрито розповів про свою проблему зі здоров'ям, щоб закликати інших чоловіків перевірити простату.

5 лютого у Букінгемському палаці повідомили, що у Чарльза III діагностували рак, але монарх вже почав "регулярне лікування".

Своєю чергою прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак побажав королю "повного та швидкого одужання".

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