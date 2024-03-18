НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Києві продовжує прибувати вода у річці Дніпро — Укргідрометцентр
ПриродаПОГОДАдовкілляВодаРегіони

У Києві продовжує прибувати вода у річці Дніпро — Укргідрометцентр

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Києві продовжує прибувати вода у річці Дніпро — Укргідрометцентр
Річка Дніпро у Києві. Фото: КМВА/Telegram

Метеорологи попереджають про небезпечні гідрологічні явища. На Київщині та у столиці продовжуватиме підвищуватися рівень води у річці Дніпро.

Про це повідомляє у Telegram Укргідрометцентр.

"18-21 березня, внаслідок скидів води з Київського водосховища, у зв'язку з проходженням весняного водопілля, на річці Дніпро у Києві та Бориспільському районі Київської області рівні води утримуватимуться вище відміток затоплення заплав та понижених прирічкових територій", — йдеться у повідомленні.

Синоптики оголосили І рівень небезпеки — жовтий.

У Київській міській військовій адміністрації інформували, що протягом минулого тижня у столиці рівень води в Дніпрі підвищився на понад 60 см. Рівень річки піднявся до свого абсолютного максимуму з початку 2024 року. Значне коливання спостерігалося протягом однієї доби: 14 березня рівень води змінювався від 620 см до 577 см, але на час фіксації становив 583 см.

Зазначається, що рятувальні служби перебувають на постійному зв'язку з Укргідрометцентром, який проводить аналіз розвитку ситуації в басейні Дніпра. В разі погіршення ситуації населення буде заздалегідь повідомлено. Рятувальники за потреби надаватимуть жителям допомогу.

Також комунальне підприємство "Плесо" щоденно моніторить рівень води в Русанівській протоці для запобігання можливим підтопленням.

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
Уряд виділив додаткові 5 млрд гривень на закупівлю дронів для Сил оборони — Шмигаль
Уряд виділив додаткові 5 млрд гривень на закупівлю дронів для Сил оборони — Шмигаль

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
На Одещині створили три нові обʼєкти природно-заповідного фонду: де саме
На Одещині створили три нові обʼєкти природно-заповідного фонду: де саме
У Чорнобильському заповіднику взялися за відновлення боліт для порятунку екології
У Чорнобильському заповіднику взялися за відновлення боліт для порятунку екології
Висадили дерева, кущі і квіти: у Києві демонтували стихійне кладовище тварин
Висадили дерева, кущі і квіти: у Києві демонтували стихійне кладовище тварин
На Черкащині знайшли популяцію червонокнижної рослини
На Черкащині знайшли популяцію червонокнижної рослини
На початок