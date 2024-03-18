У Києві продовжує прибувати вода у річці Дніпро — Укргідрометцентр

Метеорологи попереджають про небезпечні гідрологічні явища. На Київщині та у столиці продовжуватиме підвищуватися рівень води у річці Дніпро.

Про це повідомляє у Telegram Укргідрометцентр.

"18-21 березня, внаслідок скидів води з Київського водосховища, у зв'язку з проходженням весняного водопілля, на річці Дніпро у Києві та Бориспільському районі Київської області рівні води утримуватимуться вище відміток затоплення заплав та понижених прирічкових територій", — йдеться у повідомленні.

Синоптики оголосили І рівень небезпеки — жовтий.

У Київській міській військовій адміністрації інформували, що протягом минулого тижня у столиці рівень води в Дніпрі підвищився на понад 60 см. Рівень річки піднявся до свого абсолютного максимуму з початку 2024 року. Значне коливання спостерігалося протягом однієї доби: 14 березня рівень води змінювався від 620 см до 577 см, але на час фіксації становив 583 см.

Зазначається, що рятувальні служби перебувають на постійному зв'язку з Укргідрометцентром, який проводить аналіз розвитку ситуації в басейні Дніпра. В разі погіршення ситуації населення буде заздалегідь повідомлено. Рятувальники за потреби надаватимуть жителям допомогу.

Також комунальне підприємство "Плесо" щоденно моніторить рівень води в Русанівській протоці для запобігання можливим підтопленням.