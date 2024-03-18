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Передає допомогу побратимам сина: історія матері загиблого бійця та волонтерки Лариси Данічкіної з Рівного
ВОЛОНТЕРИЗСУРегіони

Передає допомогу побратимам сина: історія матері загиблого бійця та волонтерки Лариси Данічкіної з Рівного

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Після загибелі сина на війні, рівнянка Лариса Данічкіна почала займатися волонтерством. Вона передає допомогу на фронт його побратимам. За понад рік жінка передала бійцям автомобіль та іншу гуманітарну допомогу.

Вона розповіла Суспільному, як допомагає військовослужбовцям.

Син Лариси Данічкіної Максима загинув на війні в серпні 2023 року. Чоловік впродовж трьох років служив за контрактом у 24-тій окремій механізованій бригаді імені короля Данила, брав участь в антитерористичній операції. Був командиром бойової машини "Град", повідомила жінка:

"Закінчив училище № 10, ми з ним разом працювали продавцями-консультантами, але він вирішив тоді іти на війну. Хоч вже і тоді була війна, просто не всі люди це розуміли. Вже по закінченню контракту, як почалася повномасштабна війна, він був якийсь період вдома. І він вирішив тоді теж відразу іти у військкомат, в нього було таке побудження, каже: «Мам, я піду, куди я хочу». І в нього на серці було іти в розвідку".

"Важко було на дрон зібрати": історія матері загиблого бійця та волонтерки Лариси Данічкіної з Рівного
Фото: Суспільне Рівне

"Важко було на дрон зібрати": історія матері загиблого бійця та волонтерки Лариси Данічкіної з Рівного
Фото: Суспільне Рівне

Потому Максим служив розвідником у 68-мій окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша. Виконував бойові завдання на Донеччині та Луганщині. Лариса зазначила, що після того, як її син вдруге пішов на фронт, почала займатися волонтерством:

"Максим дуже потребував дрона. Ми збирали на дрон і йому туди завезли. А на машину ми зібрали вже, на жаль, як Максимчик загинув. Він дуже потребував машини, перед загибеллю він казав: «Мамо, нам дуже треба машина». І я якось все не могла, важко було й на дрон зібрати, знайти його, купити".

"Важко було на дрон зібрати": історія матері загиблого бійця та волонтерки Лариси Данічкіної з Рівного
Фото: Суспільне Рівне

Лариса додала, що після загибелі сина продовжила збір грошей на машину, та вже за два тижні придбала автомобіль і передала його на Куп'янський напрямок:

"Купили, хлопці пофарбували, не пройшло і місяця як ми вже завезли. Ми завезли його побратимам цю машину. Я була дуже рада їх побачити і познайомитися".

"Важко було на дрон зібрати": історія матері загиблого бійця та волонтерки Лариси Данічкіної з Рівного
Авто, яке придбала волонтерка Лариса Данічкіна. Фото надала Лариса Данічкіна

Лариса Данічкіна повідомила, що планує волонтерити й надалі.

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