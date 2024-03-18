Артур Васильків та Володимир Самолюков із Полтавщини загинули на війні з РФ

Іще двоє бійців із Полтавщини загинули під час захисту України від російського вторгнення. Це воїни із Полтавського та Кременчуцького районів.

Загиблий воїн Артур Васильків

Артур Васильків із Диканської громади поліг 13 березня. Це сталося біля села Новомихайлівка Донецької області у ході ведення бойових дій. Він мав звання солдат, чоловікові було 27 років. Про це Суспільному повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Артур Васильків. Фото надане Суспільному Б. Середою

Знайома воїна Богдана Середа Суспільному розповіла, що поховають Артура Васильківа у селі Петро-Давидівка, де він проживав. У бійця лишилася мама.

Загиблий воїн Володимир Самолюков

54-річний кременчуківець Володимир Самолюков мав звання солдат. Воїн помер 1 березня у київській лікарні через вибухові травми. Їх він отримав поблизу села Васюківка Донецької області, розповів Роман Істомін.

Володимир Самолюков. Фото надане Суспільному Ю. Перепелятник

Речниця Кременчуцької міської ради Юлія Перепелятник Суспільному розповіла, що Володимир Самолюков захищав Україну від липня 2023-го. Був стрільцем. У військовослужбовця лишився син та брат. Попрощалися із Володимиром Самолюковим 18 березня у Кременчуці, де він проживав.

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