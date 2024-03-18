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У лікарні Харкова помер військовослужбовець з Івано-Франківщини Василь Платко
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У лікарні Харкова помер військовослужбовець з Івано-Франківщини Василь Платко

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У лікарні Харкова помер військовослужбовець з Івано-Франківщини Василь Платко
. Фото: Facebook/Ворохтянська селищна рада

17 березня у лікарні Харкова помер військовослужбовець з Івано-Франківщини Василь Платко. Боєць отримав тяжке поранення 13 березня поблизу Синьківки на Куп’янському напрямку.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Ворохтянської селищної ради.

Василь Платко народився у 1984 році в Яремчі. Мешкав із сім'єю у Ворохті.

Василь Платко брав участь в Антитерористичній операції на сході України. Під час повномасштабного вторгнення повернувся до війська. Він служив стрільцем-зенітником в 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс".

"Попри надію та ревні молитви за його здоров’я, оборонець помер 17 березня у лікарні міста Харків. У Василя Платка залишилися двоє неповнолітніх дітей — Роман та Ольга. Усією громадою щиро співчуваємо сім’ї, друзям та побратимам захисника. Схиляємо голову у глибокій скорботі та поділяємо ваш смуток", — йдеться у дописі.

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