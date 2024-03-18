У Хмельницькому попрощались із двома українськими захисниками

У Свято-Георгіївському храмі Хмельницького попрощалися з двома захисниками України. 36-річний Роман Синіцький загинув під час виконання бойового завдання. 48-річного розвідника Максима Лобановського поховали через два роки після його загибелі.

Попрощатися з 36-річним Романом Синіцьким і 48-річним Максимом Лобановським до Свято-Георгіївського храму прийшли близькі, рідні та друзі загиблих.

До повномасштабного вторгнення Роман в армії не служив, розповіла його знайома Олена Бородій.

Роман Синіцький загинув 12 березня 2024 року під час бойового завдання, 18 березня 2024. Фото: Суспільне Хмельницький.

"Після школи він закінчив Хмельницький національний університет. І в лютому минулого року пішов служити. Навчався десь в Прибалтиці. Потім повернувся, його відправили в школу офіцерів, бо в нього вища освіта", — пояснила Олена.

Загинув Роман Синіцький 12 березня 2024 року під час бойового завдання. У нього залишилася мати та старший брат. Поховали воїна на кладовищі села Давидківці.

Максим Лобановський пішов добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення, каже його товариш Віктор Химич.

Максим Лобановський загинув 24 березня 2022 року, його тіло упізнали за ДНК-тестом, 18 березня 2024. Фото: Суспільне Хмельницький.

"Знаю його з дитинства. Я був інструктором шкільного туризму, і з ним зустрічались в походах. Пізніше він одружився на моїй колезі, він був другом сім’ї. Зустрічалися досить часто. У Максима було хобі — рибалка. Він дуже любив природу, Дністер. Взагалі, був дуже щирою людиною, — згадує Віктор.

За його словами, Максим служив у 4 танковій бригаді, у розвідроті. Загинув воїн 24 березня 2022 року поблизу населеного пункту Суха Кам’янка на Харківщині. Тіло Максима упізнали за ДНК-тестом.

"Працював, заробляв гроші. Він мріяв жити як нормальна людина", — зізнається Віктор Химич.

У Максима Лобановського залишилася донька, дружина та брат. Поховали бійця на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове у Хмельницькому.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.