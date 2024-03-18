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На Хмельниччині попрощались з воїном Русланом Грициною
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На Хмельниччині попрощались з воїном Русланом Грициною

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Воїн Руслан Грицина з Хмельниччини
Воїн Руслан Грицина. Фото: Волочиська міська рада

У селі Мислова, що на Хмельниччині, відбулося прощання з військовим Русланом Грициною. Захисник загинув 5 березня 2024 року на Донецькому напрямку. Йому було 50 років.

Про це повідомили у Волочиській міській раді.

"Наш Герой мав міцний бойовий дух і з вірою в серці наближав Перемогу до останнього свого подиху, показавши стійкість, мужність та відданість своїй рідній Батьківщині! Немає слів, аби передати наш біль та смуток. Наша громада осиротіла ще на одного свого патріота", — йдеться у повідомленні.

На прощання з воїном Русланом Грициною з Хмельниччини прийшли рідні, близькі та односельці
На прощання з воїном Русланом Грициною прийшли рідні, близькі та односельці, 18 березня 2024, Хмельниччина. Фото: Волочиська міська рада

За інформацією Волочиської міської ради, Руслан Грицина народився 19 серпня 1973 року у селі Левківка, що на Старокостянтинівщині. Разом з сім’єю переїхав у Волочиськ. Після закінчення місцевої школи Nº 1 вступив у Хмельницький технологічний інститут. Згодом пройшов строкову військову службу. Працював на цегельному заводі й волочиських підприємствах. Займався різьбленням по дереву.

У Волочиській міській раді повідомили, 16 березня 2022 року Руслан Грицина добровольцем долучився до лав Збройних сил України. Захищав Київську, Харківську, Чернігівську області. Упродовж чотирьох з половиною місяців навчався на базі НАТО в Німеччині. Після цього продовжив службу в механізованій бригаді оператором-навідником танка Abrams. Брав участь у боях у Бахмуті й Авдіївці. Загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області. У Руслана Грицини залишились батьки, сестра і племінники. За розпорядженням волочиського міського голови, 18 березня 2024 року оголошено днем жалоби у громаді.

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