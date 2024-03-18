180 з 570 тисяч гектарів замінованих земель Харківської області мають на меті обстежити й розмінувати у 2024 році.

Про це 15 березня Суспільне Харків розповів заступник начальника Харківської військової обладміністрації Євген Іванов.

"Ми будемо робити стільки, скільки буде дозволяти особовий склад і погодні умови до кінця року. Об'єктивно ми не встигнемо це зробити з огляду на кількість операторів. Працює 81 розрахунок, а це не мало — понад 330 людей особового складу урядових і неурядових організацій. Йде підготовка кадрів", — розказав Іванов.

За словами заступника, нині у регіоні обстежили понад тисячу гектарів, розмінували — близько 377: "При цьому я не беру до уваги те, що аграрії самі "розміновують" свої землі, ризикують".

Фото: Суспільне Харків Харківська область є найбільш замінованою у світі

У заплановані 180 тисяч гектарів входять території, які, за держпрограмою, потребують першочергового розмінування: лінії електропередач, узбіччя, залізничні колії та житлові забудови. Їхнім очищенням займаються Міноборони, Нацполіція та ДСНС, каже Іванов.

Сільськогосподарські землі почали системно розміновувати й нарощувати темпи розмінування "ближче до кінця 2023 року": за словами заступника, їхнє очищення — на третьому місці за пріоритетністю після критичної та житлової інфраструктури.

"Зайшли на сільгосппідприємства працювати неурядові FSD, The Halo Trust, Данська рада. Ми працюємо над тим, щоб організацій стало більше, і сподіваємося, що в цьому році нам це вдасться. Також паралельно в стадії сертифікації перебувають неурядові українські приватні компанії, які навчають персонал, закуповують техніку", — зазначив Євген Іванов.

Демінерка організації The Halo Trust, Харківська область, грудень 2023 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

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