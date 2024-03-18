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Кримські партизани встановили пункт постійної дислокації бригади берегової оборони ЧФ РФ
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Кримські партизани встановили пункт постійної дислокації бригади берегової оборони ЧФ РФ

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партизани, атеш
Партизани встановили пункт постійної дислокації бригади берегової оборони ЧФ РФ. Фото: Telegram/Атеш

Кримські партизани встановили пункт постійної дисклокації 126 окремої бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ у Перевальному.

Про це йдеться у повідомленні військово-патріотичного руху "Атеш".

За інформацією підпілля, біля військової частини перебуває велика кількість особового складу, більшість із них не місцеві, мають акцент і відповідну символіку на формі. З боку військового містечка знаходиться КПП, на ньому присутня чергова зміна з двох осіб, посилені нарядом поліції.

"Уздовж паркану військової частини патрулює військова поліція. Неподалік від головного КПП припарковані 15 вантажівок типу "КАМАЗ". Більшість із військовослужбовців підрозділу орендують житло в самому Перевальному. З перерахованого вище стає зрозуміло, що ППД 126 ОБрБО ЧФ РФ наразі використовують як перевалочний пункт, перед перекиданням особового складу в район ведення бойових дій", — йдеться у повідомленні.

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