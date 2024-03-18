Чотири смерті та 66 травм людей на виробництві зафіксували на Рівненщині у 2023 році. Це менше, аніж було у 2022-му.

Про виробничий травматизм на Рівненщині в етері Українське радіо. Рівне розповіла заступниця начальника відділу з питань безпеки праці південного регіону управління інспекційної діяльності в області Оксана Тимкіна.

За її словами, найбільш ризикованими є будівельна та сільськогосподарська галузі:

"На виробництві деревини та виробів з деревини було 12 нещасних випадків у 2023 році, проти п'яти, які були у 2022. маємо значний приріст".

При цьому Оксана Тимкіна зауважила, що загалом у 2023 році в області рівень виробничого травматизму зменшився:

"На роботі травмувалися 66 осіб, у 2022 році — таких випадків було 72. У 2023 році було чотири смертельні випадки, у 2022 — дев'ять, серед яких також загиблі внаслідок ракетного удару".

Зменшенню травматизму на виробництві, на її думку, сприяла профілактична робота фахівців управління. Її провели серед працівників житлово-комунального господарства, автомобільного транспорту, лісового господарства, соціально-культурної сфери і торгівлі.

"Фермерські господарства та фермери також підпадають під сферу нашого впливу, оскільки вони мають найману працю і повинні забезпечити своїм найманим працівникам керівники належні умови праці. Випадки травматизму були, але вони не смертельні".

За даними голови Асоціації фермерів та приватних землевласників Рівненської області Андрія Кузьмича травматизм у сільському господарстві зазвичай пов'язаний з роботою на техніці:

"За останній час в нас області летальних випадків, що стосується саме роботи, немає, але ризик є. Особливо, якщо це пов'язано з механізмами — трактори, наприклад. Те ж стосується і роботи із засобами захисту рослин, з їх підживленням, роботи з аміаком, де є можливість потрапляння небезпечних отруйних речовин на незахищені ділянки тіла, очі. В роботі фермера є обов'язковим дотримання правил безпеки й охорони".

Оксана Тимкіна зауважила, що роботодавці не приховують нещасні випадки, а звертаються до фонду держпраці й пенсійного фонду:

"Утворюють комісії й проводять розслідування. В нас є співпраця, розуміння того, що повинні дотримуватися соціальні гарантії для працівників".

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