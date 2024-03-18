Чи потепліє на Полтавщині упродовж тижня: що прогнозують синоптики

На території Полтавщини до 24 березня погода суттєво не зміниться. В деякі дні очікують опади.

Про це Суспільному розповіла начальниця відділу обласного центру з гідрометеорології Олена Панченко. За її словами, до кінця тижня погода буде приблизно такою ж, як у вихідні ― 16 та 17 березня.

У другій половині дня 18 березня із заходу на Полтавщину надійде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі.

"На заході області опади будуть в другій половині дня (18 березня ― ред.), а на сході області і в Полтаві ― на кінець дня і вночі. Завтра вдень (19 березня ― ред.) без істотних опадів, а 20 числа вночі і вранці може бути невеликий дощ", ― розповіла Олена Панченко.

За її словами, температура повітря значно не знизиться. Уночі буде від 0 до +5 градусів, а вдень до +10. Наприкінці тижня буде найтепліше ― до +13 градусів.

"Якихось сильних підвищень температури ми не очікуємо. Температурний режим буде близьким, а в другій половині тижня дещо вищим за норму для цього періоду ― для початку третьої декади березня. Тобто квітневого тепла на цьому тижні ще не буде. Надалі може бути 50 на 50: може піти як велике тепло, так і затік холодного арктичного повітря", ― повідомила спеціалістка.

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