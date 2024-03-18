До восьми років позбавлення волі засудили місцевого жителя Кременчука Віктора Шаблія, який у стані наркотичного сп'яніння збив на авто на смерть двох хлопців – 14 та 22 років. Такий вирок сьогодні оголосили у Крюківському райсуді Кременчука.

Вирок оголосила суддя Крюківському райсуду Кременчука Наталія Мурашова 18 березня. Також йому заборонено кермувати автомобілем 10 років.

"Призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 10 років", — повідомила суддя Наталія Мурашова.

Засідання суду 18 березня. Суспільне Полтава

Маже пів року справу розглядали у суді. Обидві родин потерпілих просили найвищої міри покарання – 12 років ув’язнення.

"Для такого ДТП, для такого вбивства, це замалий вирок, це зовсім мало. У мене ще є донька, але діти, як пальці на руці, який не відріжеш - боляче однаково. Я розчарована, якщо чесно. Я чекала, що хоча б 10 йому дадуть", — сказала мама загиблого Івана Яскевича Ірина Яскевич.

Сьогоднішнє рішення планують оскаржувати. Про це Суспільному повідомили матері загиблих хлопців Яна Клепач та Ірина Яскевич.

Обвинувачений. Суспільне Полтава

Адвокати потерпілих просили суд про 12 років позбавлення волі для Шаблія, а прокурорка - 10.

"Навіть у судових дебатах прокурор просив суд визначити покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, якими критеріями керувався суд. Враховуючи те, що санкція статті передбачає від 7 до 12 років, то ми вважаємо, що тяжкість цього злочину не відповідає покаранню", — додав адвокат потерпілих Василь Пасюк.

Вирок по справі оголосили 18 березня. Суспільне Полтава

12 березня під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину.

Фото з місця аварії. Фото: Сайт ГУ НП у Полтавській області

Суд частково задовольнив і цивільні позови потерпілих. Замість 1 та 5 мільйонів моральної компенсації, обвинувачений має сплатити родинам загиблих по 300 тисяч гривень.

"Ознайомимось із повним текстом, я його отримаю може завтра, потім із своїм клієнтом обсудимо, згоден він чи не згоден. На сьогодні я не можу сказати. Тобто через декілька днів буде визначена позиція наша", — повідомив Суспільному захисник обвинуваченого Михайло Скляров.

Як загинули 14-річний Давид Клепач та 22-річний Іван Яскевич

14-річний Давид Клепач разом з 22-річним Іваном Яскевичем загинули 24 червня 2023 у Кременчуці.

Один із загиблих в аварії. фото надане Я. Клепач

19-річний водій автомобіля "Audi" Віктор Шаблій наїхав на людей, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Через це 22-річний та 14-річний хлопці загинули на місці. Водій перебував у стані наркотичного сп’яніння, розповідала раніше Суспільному речниця поліції Полтавщини Поліна Ларіна.

Іван Яскевич з мамою. фото надані І. Яскевич

Справу розслідували за частиною четвертою статті 286-1 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб". Санкція – позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 7 до 10 років.

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