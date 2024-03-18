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ДТП у Кременчуці, де загинуло двоє хлопців: суд оголосив вирок
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ДТП у Кременчуці, де загинуло двоє хлопців: суд оголосив вирок

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До восьми років позбавлення волі засудили місцевого жителя Кременчука Віктора Шаблія, який у стані наркотичного сп'яніння збив на авто на смерть двох хлопців – 14 та 22 років. Такий вирок сьогодні оголосили у Крюківському райсуді Кременчука.

Вирок оголосила суддя Крюківському райсуду Кременчука Наталія Мурашова 18 березня. Також йому заборонено кермувати автомобілем 10 років.

"Призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 10 років", — повідомила суддя Наталія Мурашова.

ДТП у Кременчуці, де загинуло двоє хлопців: суд оголосив вирок
Засідання суду 18 березня. Суспільне Полтава

Маже пів року справу розглядали у суді. Обидві родин потерпілих просили найвищої міри покарання – 12 років ув’язнення.

"Для такого ДТП, для такого вбивства, це замалий вирок, це зовсім мало. У мене ще є донька, але діти, як пальці на руці, який не відріжеш - боляче однаково. Я розчарована, якщо чесно. Я чекала, що хоча б 10 йому дадуть", — сказала мама загиблого Івана Яскевича Ірина Яскевич.

Сьогоднішнє рішення планують оскаржувати. Про це Суспільному повідомили матері загиблих хлопців Яна Клепач та Ірина Яскевич.

ДТП у Кременчуці, де загинуло двоє хлопців: суд оголосив вирок
Обвинувачений. Суспільне Полтава

Адвокати потерпілих просили суд про 12 років позбавлення волі для Шаблія, а прокурорка - 10.

"Навіть у судових дебатах прокурор просив суд визначити покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, якими критеріями керувався суд. Враховуючи те, що санкція статті передбачає від 7 до 12 років, то ми вважаємо, що тяжкість цього злочину не відповідає покаранню", — додав адвокат потерпілих Василь Пасюк.

ДТП у Кременчуці, де загинуло двоє хлопців: суд оголосив вирок
Вирок по справі оголосили 18 березня. Суспільне Полтава

12 березня під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину.

ДТП у Кременчуці, де загинуло двоє хлопців: суд оголосив вирок
Фото з місця аварії. Фото: Сайт ГУ НП у Полтавській області

Суд частково задовольнив і цивільні позови потерпілих. Замість 1 та 5 мільйонів моральної компенсації, обвинувачений має сплатити родинам загиблих по 300 тисяч гривень.

"Ознайомимось із повним текстом, я його отримаю може завтра, потім із своїм клієнтом обсудимо, згоден він чи не згоден. На сьогодні я не можу сказати. Тобто через декілька днів буде визначена позиція наша", — повідомив Суспільному захисник обвинуваченого Михайло Скляров.

Як загинули 14-річний Давид Клепач та 22-річний Іван Яскевич

14-річний Давид Клепач разом з 22-річним Іваном Яскевичем загинули 24 червня 2023 у Кременчуці.

ДТП у Кременчуці, де загинуло двоє хлопців: суд оголосив вирок
Один із загиблих в аварії. фото надане Я. Клепач

19-річний водій автомобіля "Audi" Віктор Шаблій наїхав на людей, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Через це 22-річний та 14-річний хлопці загинули на місці. Водій перебував у стані наркотичного сп’яніння, розповідала раніше Суспільному речниця поліції Полтавщини Поліна Ларіна.

ДТП у Кременчуці, де загинуло двоє хлопців: суд оголосив вирок
Іван Яскевич з мамою. фото надані І. Яскевич

Справу розслідували за частиною четвертою статті 286-1 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб". Санкція – позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 7 до 10 років.

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