16 березня 2024 у Шепетівській багатопрофільній лікарні, що на Хмельниччині, лікарі-трансплантологи провели вилучення органів у 52-річної пацієнтки. Згоду на це дали родичі жінки, у якої раніше константували смерть мозку. Серце, печінку та дві нирки посмертного донора у Києві та Львові пересадили чотирьом молодим людям.

Про це Суспільне Хмельницький розповів завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Шепетівської багатопрофільної лікарні Валерій Сивоконюк.

За його словами, восьмого березня 52-річна жителька Шепетівського району впала з велосипеда та отримала черепно-мозкову травму.

"Наші нейрохірурги її прооперували. Проте травма нанесла велику шкоду головному мозку і за допомогою спеціальної апаратури ми констатували смерть мозку у пацієнтки", — зазначив завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

Вилучення органів у посмертної донорки проводили бригади київських та львівських лікарів, 16 березня 2024. Фото: Шепетівська багатопрофільна лікарня.

З його слів, родичі померлої дали згоду на посмертне донорство.

"До нас приїхала команда київських і львівських трансплантологів для вилучення органів. Серце "поїхало" в Інститу серця у Київ. За кілька годин його пересадили молодій людині. А львівська бригада лікарів забрала печінку і дві нирки — ці органи пересадили також молодим людям. Все було зроблено вчасно. Сподіваюсь, що це дасть змогу врятувати чотири людських життя", — розповів Валерій Сивоконюк.

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