У Каневі для військових та ветеранів провели тренування-презентацію із чотирьох видів адаптивного спорту: стрільба із лука, баскетбол на кріслах колісних, хендбайк та метання ядра.

Спорт — надійний спосіб не впасти у депресію, розповів Суспільному ініціатор заходу Андрій Кучер.

Андрій Кучер отримав поранення на Донеччині у 2022. Тепер разом з однодумцями їздить містами аби підтримати побратимів. Одна з таких поїздок — Канів. Там на двох локаціях представили чотири дисципліни. Найбільші черги були, аби постріляти із лука до інструктора Вадима Мазніченка – ветерана російсько-української війни, призера "Ігор Нескорених".

Фото: Суспільне Черкаси / Марія Гаврилян

Фото: Суспільне Черкаси / Марія Гаврилян

Військовий Роман Гриб спостерігав за процесом та спробувати не наважився. Пояснив — боїться не встояти на ногах.

"Хотілось би чимось зайнятися, але здоров’я поки не дозволяє. Навантаження давати не можна. Кістки нема, ставати боляче. Не дуже розженешся".

Своє поранення чоловік отримав майже два роки тому у Бахмуті.

"Танчик спочатку нас — посікло по пояс. В основному, права нога, п’яткової кістки немає і чашечки нема. Треба робити протезування, але оскільки держава за нас не переживає, то зараз поки ніяк".

Фото: Суспільне Черкаси / Марія Гаврилян

Також майстерклас проводив волонтер Андрій Коваленко. За його словами, вправлятися із кріслом колісним можна навчитися за кілька хвилин, складніше – із м’ячем.

"Правила гри, як і у звичайному баскетболі. Треба м’яч вести поруч з собою. Тут можна м’яч покласти, два рази штовхнутися. Потім вдарити об землю, хоча б один раз і далі їхати", — пояснив техніку Андрій Коваленко.

У дворі презентували ще два види спорту: хендбайк — велосипед з ручним приводом та метання ядра.

Фото: Суспільне Черкаси / Марія Гаврилян

Метати ядро вчив призер і чемпіон "Ігор Нескорених" Володимир Товкис. Розповів: у національну збірну він потрапив, виживши після кульового поранення в голову у 2019.

"Куля пройшла під лівим оком, прошила праву півкулю мозку всю. Після поранення була трепанація черепа. І от звідси – все це з титану. Сталеві трьохсоті, то це про мене і в прямому і в переносному сенсі".

За словами Володимира, кидати мокре і брудне ядро під дощем було не дуже приємно, проте він щасливий, що приїхав до Канева, бо зустрів знайомих. А незнайомих зміг підбадьорити. З подібної зустрічі розпочалася і його спортивна кар’єра.

Фото: Суспільне Черкаси / Марія Гаврилян

"Мотивував прихід іншого військовослужбовця. Це був Ігор Галушко, хлопець з АЗОВу. Він виборював медалі золоті. Людина зі схожим пораненням. Він може, і подумав собі: чому я не можу. Це мене мотивувало, що потрібно рухатись".

Ветеран Сергій Бондаренко спробував себе у метанні.

"Хочеться взяти в руки щось тяжке. Лікарі не дозволяють, то тут можна взяти. Якщо отак зібратися, то і психологічна реабілітація присутня. Якщо хлопці збираються, то значить живуть".

Це і є головна мета заходу, пояснив його ініціатор Андрій Кучер.

Фото: Суспільне Черкаси

"В мене є проєкт, який називаю «адаптивний спорт в громади», щоб доносити людям важливість цього виду реабілітації, щоб підбадьорити хлопців, показати приклади, як продовжується життя, яке б не було складне поранення".

Громадську організацію "Міцні трьохсоті" Андрій Кучер створив менш як рік тому. За цей час провели 30 подібних заходів. Для цього подається на гранти та шукає меценатів у громадах. У Каневі допоміг благодійний фонд "МХП-громаді", розповіла його координаторка Наталія Чупилка.

"Це проєкт для підтримки ветеранів, їхніх родин, тих, хто чекає, хто втратив своїх близьких на фронті, в кого є зниклі безвісти рідні".

Для Андрія Кучера проєкт дуже важливий:

"Я пройшов цей шлях особисто від окопу, до місця де я зараз знаходжуся. Для мене це важливо, бо ніякі гроші витрачені на проєкт, не вартують тих емоцій і того знання, які тут отримали мої побратими".

Фото: Суспільне Черкаси

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube